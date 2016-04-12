Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам приема в магазинах новвых купюр 200 и 2000 рублей.

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С 18 по 25 января для оперативной помощи и информирования граждан по вопросам приема купюр 200 и 2000 рублей при оплате за товары Управлением Роспотребнадзора организует тематическую «Горячая линия».

Консультацию специалистов граждане могут получить по телефону +7(8332) 40-67-24, который функционирует ежедневно с 10.00 до 12.00 час. (кроме выходных и праздничных дней), и по телефонным номерам Территориальных отделов Управления.

Новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей были введены в обращение с 12 октября 2017 года.

Отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей.