Каток на театральной площади закрыли на реставрацию
Подрядчику, который занимался обустройством катка, дали поручение начать перезаливку льда. В городской администрации сообщили, что работы должны были начаться минувшей ночью и занять два - три дня.
ВАЛЕНТИНА ПАЛКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Лед на катке, действительно, не выдерживает никакой критики, и эти рытвины вполне могут стать причиной детских травм».
Из-за перепада температур лёд раскрошился и появились выбоины. А между тем, это место пользуется большой популярностью у горожан. Сюда приходят и школьники, и студенты, семьи с маленькими детьми.
ВЛАДИМИР СЕЛЮКОВ:
«Он весь такой бугристый, желательно, чтобы за ним ухаживали, не знаю, кто, но пока никто не ухаживает, а так - уже научились кататься, ей нравится здесь».
По информации администрации города, за состоянием катка и подрядчик, и заказчик следят регулярно. Площадку обещают привести в нормальное состояние, а толщину ледового покрытия увеличить для полностью безопасного катания.
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