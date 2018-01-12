Каток на театральной площади закрыли на реставрацию

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На Театральной площади решили закрыть каток. Горожане стали массово жаловаться на качество льда. Власти города пообещали в ближайшее время исправить ситуацию.Подрядчику, который занимался обустройством катка, дали поручение начать перезаливку льда. В городской администрации сообщили, что работы должны были начаться минувшей ночью и занять два - три дня.Из-за перепада температур лёд раскрошился и появились выбоины. А между тем, это место пользуется большой популярностью у горожан. Сюда приходят и школьники, и студенты, семьи с маленькими детьми.По информации администрации города, за состоянием катка и подрядчик, и заказчик следят регулярно. Площадку обещают привести в нормальное состояние, а толщину ледового покрытия увеличить для полностью безопасного катания.