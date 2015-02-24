Над чем работают кировские вундеркинды
Кирилл необычный мальчик. Ему 11 , но в свои годы он уже радиоинженер. У него даже на смартфоне вместо игрушек программы и справочники по радиоэлектронике. Это увлечение у мальчика появилось в раннем детстве
КИРИЛЛ КУКОВЯКИН, РАДИОИНЖЕНЕР:
«Меня интересовало всё. Как устроена микроволновка, телевизор, даже стиральная машина. Мы с папой один за одним разобрали все предметы и поняли, как они устроены. Собрали обратно? Да».
Второй год Кирилл занимается в кружке радиоэлектроники за это время, под руководством наставника, очень сильно продвинулся вперёд
КИРИЛЛ КУКОВЯКИН, РАДИОИНЖЕНЕР:
«Собрал вот такую лазерную указку, которая устроена по принципу повышающего модуля. При нажатии на кнопку загорается лазерный диод, с помощью него можно указывать на предметы и ещё есть маленький светодиод и лазерную указку можно использовать как фонарик».
А ещё был виброжук - конкурсная работа по робототехнике. Но это всё игрушки. Сейчас юный инженер с наставником разрабатывают тренажёр для фехтовальщиков. С помощью специально написанной программы на компьютере и совмещённым электроприбором спортсмены смогут замерять скорость уколов на тренировках. И у местных фехтовальщиков это уже вызвало интерес.
КИРИЛЛ КУКОВЯКИН, РАДИОИНЖЕНЕР:
«С помощью программирования, радиоэлектроники можно самостоятельно собирать схемы, делать игрушки, чинить электроприборы и даже создавать собственные вещи».
А уж в семье на вундеркинда не нарадуются, ещё бы ведь его увлечение так полезно в хозяйстве. Потребность в сервисных центрах просто отпала.
АННА АНОРИНА, МАМА ЮНОГО ИНЖЕНЕРА:
«Пылесос с мотором водным германский. Я думала, он его ни за что не соберёт. Он его собрал, разобрался в том, что у него сгорел мотор. "Мам, давай закажем мотор" Я доверилась. Он пошёл в магазин со мной, сказал, какой ему нужен мотор, он поменял мотор, пылесос работает».
Талантливый человек талантлив во всём - это известное выражение идеально подходит Кириллу. Одной радиоэлектроникой его интересы не ограничиваются
АННА АНОРИНА, МАМА ЮНОГО ИНЖЕНЕРА:
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
АНТОН ЮФЕРЕВ, РАДИОИНЖЕНЕР:
АНТОН ЮФЕРЕВ, РАДИОИНЖЕНЕР:
«Похожие металлоискатели в магазинах стоят довольно дорого. Около 7-8 тысяч. Сам же я его собрал в течение недели, его показателями я доволен. Он находит предметы на глубине 20-30 см».
Как признаются все конструкторы - самое большое удовольствие не сам процесс изготовление. А видеть, как результат труда работает и приносит пользу.
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