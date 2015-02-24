Над чем работают кировские вундеркинды

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«Он ещё пишет научные работы. 3 года мы уже пишем научную работу по ковке на Вятке. Традиции кузнечного мастерства. Участвуем в конференции. Занимается английским, катается на лыжах, на коньках я не успеваю просто за его увлечениями».

«Раньше в кружок радиоэлектроники детей приглашали с 5-го класса, потому что здесь приходиться взаимодействовать с такими опасными приборами, как паяльник. Но сейчас придумали электронный конструктор и дети, начиная со 2-3-го класса, могут изучать азы радиоэлектроники».

«Есть, конечно, заводские приёмники, но они громоздкие и неудобные. В общем, меня не устраивают. Чтобы избавиться от этой проблемы был сконструирован свой приёмник он лучше меньше и легче».

Накануне во всем мире отмечался День детей-изобретателей. Интересно, что одним из первых официально зафиксированных детских изобретений стали ласты для плавания. А придумал их в 12 лет будущий американский президент Бен Франклин. Над чем работают современные вундеркинды?Кирилл необычный мальчик. Ему 11 , но в свои годы он уже радиоинженер. У него даже на смартфоне вместо игрушек программы и справочники по радиоэлектронике. Это увлечение у мальчика появилось в раннем детствеВторой год Кирилл занимается в кружке радиоэлектроники за это время, под руководством наставника, очень сильно продвинулся вперёдА ещё был виброжук - конкурсная работа по робототехнике. Но это всё игрушки. Сейчас юный инженер с наставником разрабатывают тренажёр для фехтовальщиков. С помощью специально написанной программы на компьютере и совмещённым электроприбором спортсмены смогут замерять скорость уколов на тренировках. И у местных фехтовальщиков это уже вызвало интерес.А уж в семье на вундеркинда не нарадуются, ещё бы ведь его увлечение так полезно в хозяйстве. Потребность в сервисных центрах просто отпала.Талантливый человек талантлив во всём - это известное выражение идеально подходит Кириллу. Одной радиоэлектроникой его интересы не ограничиваютсяТаким детям главное не мешать, а лишь подсказывать и направлять и тогда из них могут вырасти новые Александры Поповы или Эдисоны. Главное во время разглядеть увлечённость ребёнка.А вот Антону уже 17 в следующем году собирается поступать в академию ФСБ в Институт криптографии, связи и информатики. А начиналось всё с увлечения спортивной радиопеленгацией. Её суть в том, чтобы с помощью приёмника найти спрятанные передатчики.Как и любой мальчишка Антон в детстве мечтал найти клад. И как "технарь " подошёл и к этому вопросу, просто взял и сконструировал металлоискательКак признаются все конструкторы - самое большое удовольствие не сам процесс изготовление. А видеть, как результат труда работает и приносит пользу.