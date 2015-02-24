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Над чем работают кировские вундеркинды

Сегодня, 10:44 | Просмотров: 137 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Накануне во всем мире отмечался День детей-изобретателей. Интересно, что одним из первых официально зафиксированных детских изобретений стали ласты для плавания. А придумал их в 12 лет будущий американский президент Бен Франклин. Над чем работают современные вундеркинды?

Кирилл необычный мальчик. Ему 11 , но в свои годы он уже радиоинженер. У него даже на смартфоне вместо игрушек программы и справочники по радиоэлектронике. Это увлечение у мальчика появилось в раннем детстве

Над чем работают кировские вундеркиндыКИРИЛЛ КУКОВЯКИН, РАДИОИНЖЕНЕР:
«Меня интересовало всё. Как устроена микроволновка, телевизор, даже стиральная машина. Мы с папой один за одним разобрали все предметы и поняли, как они устроены. Собрали обратно? Да».

Второй год Кирилл занимается в кружке радиоэлектроники за это время, под руководством наставника, очень сильно продвинулся вперёд

КИРИЛЛ КУКОВЯКИН, РАДИОИНЖЕНЕР:
«Собрал вот такую лазерную указку, которая устроена по принципу повышающего модуля. При нажатии на кнопку загорается лазерный диод, с помощью него можно указывать на предметы и ещё есть маленький светодиод и лазерную указку можно использовать как фонарик».

А ещё был виброжук - конкурсная работа по робототехнике. Но это всё игрушки. Сейчас юный инженер с наставником разрабатывают тренажёр для фехтовальщиков. С помощью специально написанной программы на компьютере и совмещённым электроприбором спортсмены смогут замерять скорость уколов на тренировках. И у местных фехтовальщиков это уже вызвало интерес.

КИРИЛЛ КУКОВЯКИН, РАДИОИНЖЕНЕР:
«С помощью программирования, радиоэлектроники можно самостоятельно собирать схемы, делать игрушки, чинить электроприборы и даже создавать собственные вещи».

А уж в семье на вундеркинда не нарадуются, ещё бы ведь его увлечение так полезно в хозяйстве. Потребность в сервисных центрах просто отпала.

Над чем работают кировские вундеркиндыАННА АНОРИНА, МАМА ЮНОГО ИНЖЕНЕРА:
«Пылесос с мотором водным германский. Я думала, он его ни за что не соберёт. Он его собрал, разобрался в том, что у него сгорел мотор. "Мам, давай закажем мотор" Я доверилась. Он пошёл в магазин со мной, сказал, какой ему нужен мотор, он поменял мотор, пылесос работает».

Талантливый человек талантлив во всём - это известное выражение идеально подходит Кириллу. Одной радиоэлектроникой его интересы не ограничиваются

АННА АНОРИНА, МАМА ЮНОГО ИНЖЕНЕРА:
«Он ещё пишет научные работы. 3 года мы уже пишем научную работу по ковке на Вятке. Традиции кузнечного мастерства. Участвуем в конференции. Занимается английским, катается на лыжах, на коньках я не успеваю просто за его увлечениями».
 
 
Таким детям главное не мешать, а лишь подсказывать и направлять и тогда из них могут вырасти новые Александры Поповы или Эдисоны. Главное во время разглядеть увлечённость ребёнка.

Над чем работают кировские вундеркиндыАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Раньше в кружок радиоэлектроники детей приглашали с 5-го класса, потому что здесь приходиться взаимодействовать с такими опасными приборами, как паяльник. Но сейчас придумали электронный конструктор и дети, начиная со 2-3-го класса, могут изучать азы радиоэлектроники».
 
 
А вот Антону уже 17 в следующем году собирается поступать в академию ФСБ в Институт криптографии, связи и информатики. А начиналось всё с увлечения спортивной радиопеленгацией. Её суть в том, чтобы с помощью приёмника найти спрятанные передатчики.

Над чем работают кировские вундеркиндыАНТОН ЮФЕРЕВ, РАДИОИНЖЕНЕР:
«Есть, конечно, заводские приёмники, но они громоздкие и неудобные. В общем, меня не устраивают. Чтобы избавиться от этой проблемы был сконструирован свой приёмник он лучше меньше и легче».
 
 
Как и любой мальчишка Антон в детстве мечтал найти клад. И как "технарь " подошёл и к этому вопросу, просто взял и сконструировал металлоискатель

АНТОН ЮФЕРЕВ, РАДИОИНЖЕНЕР:
«Похожие металлоискатели в магазинах стоят довольно дорого. Около 7-8 тысяч. Сам же я его собрал в течение недели, его показателями я доволен. Он находит предметы на глубине 20-30 см».
 
Как признаются все конструкторы - самое большое удовольствие не сам процесс изготовление. А видеть, как результат труда работает и приносит пользу.


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