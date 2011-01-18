У православных верующих - крещенский сочельник

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Сегодня в православном календаре - крещенский сочельник. Верующие готовятся к празднику Крещения Господня, или Богоявления. И во всех храмах совершается обряд водосвятия.Сочельник – это народное название дня накануне праздника Крещения Господня. Так он назван из-за «сочива» – постного блюда, которое принято есть в этот день. Сочиво – это сваренные зерна злаковых, приправленные медом и сухофруктами. Стоит сказать, что сочельник – постный день. Причем до времени освящения воды, примерно до середины дня, не принято есть вообще. После Литургии первый раз происходит Великое освящение воды. Вода в сочельник и в сам праздника Крещения, совершенно одинаковая - освящение происходит одним чином.К освященной воде следует относиться с благоговением. Считается, что с крещенской водой человек получает благодать, которая очищает его душу, лечит болезни тела.В Крещенский Сочельник не полагается никаких разгульных веселий. Самое хорошее в этот день - побывать на службе в храме.