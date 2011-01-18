У православных верующих - крещенский сочельник
Сочельник – это народное название дня накануне праздника Крещения Господня. Так он назван из-за «сочива» – постного блюда, которое принято есть в этот день. Сочиво – это сваренные зерна злаковых, приправленные медом и сухофруктами. Стоит сказать, что сочельник – постный день. Причем до времени освящения воды, примерно до середины дня, не принято есть вообще. После Литургии первый раз происходит Великое освящение воды. Вода в сочельник и в сам праздника Крещения, совершенно одинаковая - освящение происходит одним чином.
ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Единственное, что раньше была традиция сочельниковой водой крапили помещение, дом, а крещенскую воду использовали только для питья».
К освященной воде следует относиться с благоговением. Считается, что с крещенской водой человек получает благодать, которая очищает его душу, лечит болезни тела.
ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Святая вода используется в течение года, можно принимать внутрь, прочитав молитву. Во время болезни она как лекарство».
В Крещенский Сочельник не полагается никаких разгульных веселий. Самое хорошее в этот день - побывать на службе в храме.
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