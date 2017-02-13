Для моржей из Стрижей купание минус 10 - бархатный сезон

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В преддверии Крещения мы выяснили, как безопасно и без последствий искупаться в проруби тем, кто решится на этот шаг впервые. Секретами с нашей съемочной группой поделились моржи из Стрижей.На улице, по оценкам моржей сегодня тепло, всего -10 градусов. На такие заплывы эти люди готовы приходить ежедневно, а иногда и несколько раз в день. У каждого большой опыт в моржевании и разные истории первого купания в проруби.Так легко и непринужденно купаться в ледяной воде могут люди подготовленные. Скоро крещение, а значит, в организованных прорубях окажется много тех, кто специальной подготовки и периода обливаний не проходил. Опытные моржи дали несколько советов тем, кто решится на такой шаг впервые.Помимо свободной и теплой одежды лучше запастись согревающими напитками — лучше чаем. Врачи и опытные моржи напоминают, что ни до, ни после заплыва, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Под его воздействием можно не заметить обморожения.