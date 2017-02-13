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Для моржей из Стрижей купание минус 10 - бархатный сезон

Сегодня, 11:52 | Просмотров: 139 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В преддверии Крещения мы выяснили, как безопасно и без последствий искупаться в проруби тем, кто решится на этот шаг впервые. Секретами с нашей съемочной группой поделились моржи из Стрижей.

На улице, по оценкам моржей сегодня тепло, всего -10 градусов. На такие заплывы эти люди готовы приходить ежедневно, а иногда и несколько раз в день. У каждого большой опыт в моржевании и разные истории первого купания в проруби.

Для моржей из Стрижей купание минус 10 - бархатный сезонНИКИТА ОПАРИН, МОРЖ:
«Стаж в моржевании. Ну, более 10 лет, наверно. Впервые в крещенские морозы. Так у нас традиция началась с папы. Папа всех заразил. Потом мама и все. Вся семья стала купаться».

Для моржей из Стрижей купание минус 10 - бархатный сезонОЛЬГА СМИРНОВА, МОРЖ:
«Я стала просто обливаться холодной водой. Обливалась утром и вечером. В оконцовке девчонки меня пригласили. Они начали прорубь где-то на реке делать. Пригласили, давайте, говорит, вместе будем. И вот начали. 5 лет мы уже все вместе купаемся в проруби. Снимает весь стресс. Вообще это зарядка для сосудов, нервы успокаивает. Усталость. Вот, некоторые, устанут — ложатся полежать, а мы усталость здесь оставляем».

Так легко и непринужденно купаться в ледяной воде могут люди подготовленные. Скоро крещение, а значит, в организованных прорубях окажется много тех, кто специальной подготовки и периода обливаний не проходил. Опытные моржи дали несколько советов тем, кто решится на такой шаг впервые.

Для моржей из Стрижей купание минус 10 - бархатный сезонИРИНА КОНОВАЛОВА, МОРЖ:
«Лучше всего брать тапочки. Потому что в первую очередь замерзают ноги. Вот. Полотенце, чтобы накинуть, ну и как можно быстрее раздеться и одеться. Чтобы не было вот этой лишней суеты. Ты лишнее время не мерз. Халат, например. Длинный надел теплый — стоишь в нем, валенки. Ноги сунул. И пока стоишь, и когда очередь твоя дошла, быстренько с себя скинул, разулся и в прорубь».

НИКИТА ОПАРИН, МОРЖ:
«Свободную футболку. Или кофту. Курточку, шапку и варежки. Чтобы все быстро одевалось и свободно. Потому что, как и говорили до меня, замерзают, в первую очередь, это руки и ноги — конечности».

Помимо свободной и теплой одежды лучше запастись согревающими напитками — лучше чаем. Врачи и опытные моржи напоминают, что ни до, ни после заплыва, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Под его воздействием можно не заметить обморожения.


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