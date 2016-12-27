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Новости / Общество

В Кировской области открыли первую ледовую переправу.

Сегодня, 12:44 | Просмотров: 129 | Версия для печати
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В Малмыжском районе официально открыли автомобильную переправу в п. Гоньба.
 
Она находится на 147-м километре автодороги Казань-Пермь и проходит через реку Вятка у села Гоньба. Длина переправы - 557 метров, ширина - 100 метров. Средняя толщина льда составляет 30 см.
 
Ледовая дорога напрямую связывает Малмыж и Кильмезь, сокращая расстояние в три раза. Добавим, что в конце января планируется открытие еще шести ледовых переправ через р. Вятка: в Лебяжье, д. Тюм-тюм и с. Цепочкино Уржумского района, г. Котельнич и с. Вишкиль Котельничского района, с. Сорвижи Арбажского района.


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