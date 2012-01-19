Обряд водосвятия в Трифоновом монастыре
В Трифоновом монастыре сочельник, как и во всех храмах, начался с литургии. Прошла она, как обычно, в Успенском соборе. А после службы верующие и священники крестным ходом дошли до источника, чтобы совершить чин водосвятия. После чего все желающие набрали святой воды домой.
- Пьют её натощак, со специальной молитвой. И не обязательно пить саму по себе эту воду. Можно в обыкновенную профильтрованную чистую воду добавлять несколько капелек святой воды и вся это вода освящается. Стоит она целый год и ей ничего не бывает.
Верующие говорят, что святая вода не только лечит душу, но и тело.
- Помогает. Если что-то болит, обязательно попьём, помажем, и всё проходит.
Ближе к полуночи начнётся праздничная, крещенская служба. Тогда же совершат ещё один обряд освящения воды, и все желающие смогут совершить традиционное, троекратное погружение в купель.
Напомним, что этот обряд не обязательно совершать в ночь на 19 -е января. Окунуться в купель можно будет ещё на протяжении недели.
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