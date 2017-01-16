Уникальная находка кировских архивистов
В реставрационной мастерской архива завершается уникальная работа по восстановлению грамоты 1624 года. Источники начала 17 века по Вятской истории встречаются крайне редко. И сейчас скальпель реставратора раскрывает новые, ранее неизвестные страницы нашей истории. Специальный состав укрепляет и отчасти восстанавливает ветхую бумагу.
ОЛЬГА КУЛИГИНА, РЕСТАВРАТОР ОТДЕЛА РЕСТАВРАЦИИ СТРАХОВОГО ФОНДА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
«Из макулатурной бумаги делается бумажная «пульпа» и заливается, потом это все прессуется и заделывается место утраты».
При помощи специальной подсветки на бумаге можно разглядеть таинственные знаки. Один из них напоминает кувшин.
МИХАИЛ СУДОВИКОВ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР:
«Исследователи филиграней считают, что кувшины изображались обычно на бумаге французского производства. И, казалось бы, чем Вятка связана в 17 веке с Францией? Оказывается, бумага производилась во Франции».
Необычна и сама форма документа. Это свиток или "столбец": его длинна более метра. Подобную форму имели книги в эпоху Древнего Рима. В таких свитках более тысячи лет хранились труды римских историков Тацита и Светония. Ну а история обнаружения нашего манускрипта - почти детектив. В 1918 году в Вятской губернии был создан архив, он располагался в снесенном ныне здании вятской губернской канцелярии. Туда и попала папка с документами помещичьего рода Тевкелевых, которая была датирована 19 веком. О том, что в деле хранятся более древние рукописи, историки обнаружили только в 21 веке.
ИРИНА ЛУПАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА ГАКО:
МИХАИЛ СУДОВИКОВ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР:
«Этот документ интересен тем, что здесь речь идет о том, что на Вятке издавна проживал многонациональный состав населения, в этом документе фиксируется факт передачи земель по берегам реки Иж предкам современных удмуртов, которых как известно, называли вотяками».
Отметим, что упомянутые в грамоте вотяки или удмурты, скорее всего, занимались пчеловодством. Промысел был доходным. О чем говорит размер оброка в казну, упомянутый в грамоте - три рубля и две гривны серебром в год. Для 17 века - весьма значительная сумма.
После реставрации и изучения грамота проходит процесс оцифровки. Работа эта довольно сложная. Свиток 17 века не вписывается в рамки современных копировальных приборов.
ВАДИМ МАРЬИН, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АРХИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
«Здесь в чем сложность, что их приходится оцифровывать фрагментами. Делить документ на несколько частей. И очень точно подходить для совмещения этих частей в один документ».
Ученые будут работать с текстом манускрипта уже при помощи компьютера. Вновь открытой странице вятской истории еще предстоит доскональное изучение специалистами.
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