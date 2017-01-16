Уникальная находка кировских архивистов

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«В государственном архиве Кировской области на протяжении ряда лет ведется работа по выявлению уникальных документов. Это плановая работа. Приступили недавно к изучению фонда Вятского управления земледелия и государственных имуществ. Это очень большой фонд, более 50 000 единиц хранения, мы серьезно относимся к работе по выявлению документов, просматриваем полистно каждое дело».

В реставрационной мастерской архива Кировской области продолжается уникальная работа по восстановлению грамоты 1624 года. Наши архивисты обнаружили документ, который был ранее не известен ученым.В реставрационной мастерской архива завершается уникальная работа по восстановлению грамоты 1624 года. Источники начала 17 века по Вятской истории встречаются крайне редко. И сейчас скальпель реставратора раскрывает новые, ранее неизвестные страницы нашей истории. Специальный состав укрепляет и отчасти восстанавливает ветхую бумагу.При помощи специальной подсветки на бумаге можно разглядеть таинственные знаки. Один из них напоминает кувшин.Необычна и сама форма документа. Это свиток или "столбец": его длинна более метра. Подобную форму имели книги в эпоху Древнего Рима. В таких свитках более тысячи лет хранились труды римских историков Тацита и Светония. Ну а история обнаружения нашего манускрипта - почти детектив. В 1918 году в Вятской губернии был создан архив, он располагался в снесенном ныне здании вятской губернской канцелярии. Туда и попала папка с документами помещичьего рода Тевкелевых, которая была датирована 19 веком. О том, что в деле хранятся более древние рукописи, историки обнаружили только в 21 веке.Грамота подписана казанским воеводой Иваном Одоевским. Она была дарована вотякам - Кикчейке Лялину со товарищи. Документ закрепил за ними право владения участками леса с «бортевыми деревьями». В грамоте указаны тамги - знаки собственности, которыми помечали деревья. Они будут предметом отдельного исследования. В документе упоминается так же и татарский мурза Багиш Яушев, награжденный Иваном Грозным за военные заслуги.Отметим, что упомянутые в грамоте вотяки или удмурты, скорее всего, занимались пчеловодством. Промысел был доходным. О чем говорит размер оброка в казну, упомянутый в грамоте - три рубля и две гривны серебром в год. Для 17 века - весьма значительная сумма.После реставрации и изучения грамота проходит процесс оцифровки. Работа эта довольно сложная. Свиток 17 века не вписывается в рамки современных копировальных приборов.Ученые будут работать с текстом манускрипта уже при помощи компьютера. Вновь открытой странице вятской истории еще предстоит доскональное изучение специалистами.