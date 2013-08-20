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Новости / Общество

В школах Кирова ужесточили пропускной режим

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 143 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В школах Кирова ужесточили пропускной режим: посещение образовательного учреждения посторонним лицам отныне возможно только по предварительной договоренности. Нововведения связаны с инцидентом в пермской школе, где пострадали 15 человек.

- С потолков кровь капала.

ЧП в Перми шокировало всех без исключения. Двое молодых людей с ножами ворвались в класс с младшими школьниками и начали резать всех подряд. Каким образом подростки с ножами проникли в школу через пост охраны - следствию еще предстоит выяснить. Но первые большие выводы уже сделаны. В российских школах массово ужесточают пропускной режим и проверяют системы безопасности на возможные уязвимые места.

В школах Кирова ужесточили пропускной режимАНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ну, а сейчас вернемся в Киров. Самая современная, как ее еще называют - школа будущего, №11 в микрорайоне Зиновы. Здесь учатся около тысячи детей. Могут ли они и их родители быть уверенны в безопасности? Сейчас узнаем».

- Вот мы заходим в школу, у нас заранее приготовлены документы, но узнаем - спросят ли их у нас. Доброе утро. Можно пройти в школу?
- Нет, ваши документы.
- Пожалуйста.

И дети, и учителя проходят внутрь по электронному пропуску. Посторонние отныне могут посетить школу только по предварительной договоренности с директором.

В школах Кирова ужесточили пропускной режимИВАН КОЛЕСНИКОВ, ДЕЖУРНЫЙ ПО РЕЖИМУ ШКОЛЫ №11:
- Если согласованности нет, а человек ломится. Как быть?
- У нас есть тревожная кнопка. Ее нажимаем и приезжают сотрудники полиции. Еще сообщаю директору, что посторонние пытаются проникнуть на объект.

На одном мониторе дежурный может видеть одномоментно всю территорию школы. Камеры видеонаблюдения расположены повсюду, несколько - даже на крыше.

В школах Кирова ужесточили пропускной режимСВЕТЛАНА КАРИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №11 ГОРОДА КИРОВА:
«Наша территория полностью просматривается с помощью этих камер. Их охват метров 800. С внешней стороны просматривается даже в ночное время, потому что у нас 19 систем опор - территория освещена на хорошем уровне».

На каждом этаже установлены два переговорных устройства.

- Дежурный по режиму слушает.
- Как связь?
- Отлично.

Благодаря этому устройству в случае ЧП не нужно, например, с четвертого этажа бежать на первый.

В школах Кирова ужесточили пропускной режимОЛЕГ ТРИФОНОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЖ:
«Кто находится в этом месте, может подойти и нажать кнопку, сообщив о ЧП дежурному по режиму».

АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Итак, делаем вывод: 16 запасных выходов, 87 камер видеонаблюдения, 96 пожарных огнетушителей, жесткий пропускной режим. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что дети 11 школы в полной безопасности».
 
Добавим, подобные системы видеонаблюдения и тревожные кнопки есть во всех кировских школах. А вот турникеты установлены лишь в половине учреждений образования. Работа по их установке будет продолжена в ближайшее время.


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