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В школах Кирова ужесточили пропускной режим: посещение образовательного учреждения посторонним лицам отныне возможно только по предварительной договоренности. Нововведения связаны с инцидентом в пермской школе, где пострадали 15 человек.ЧП в Перми шокировало всех без исключения. Двое молодых людей с ножами ворвались в класс с младшими школьниками и начали резать всех подряд. Каким образом подростки с ножами проникли в школу через пост охраны - следствию еще предстоит выяснить. Но первые большие выводы уже сделаны. В российских школах массово ужесточают пропускной режим и проверяют системы безопасности на возможные уязвимые места.И дети, и учителя проходят внутрь по электронному пропуску. Посторонние отныне могут посетить школу только по предварительной договоренности с директором.На одном мониторе дежурный может видеть одномоментно всю территорию школы. Камеры видеонаблюдения расположены повсюду, несколько - даже на крыше.На каждом этаже установлены два переговорных устройства.Благодаря этому устройству в случае ЧП не нужно, например, с четвертого этажа бежать на первый.Добавим, подобные системы видеонаблюдения и тревожные кнопки есть во всех кировских школах. А вот турникеты установлены лишь в половине учреждений образования. Работа по их установке будет продолжена в ближайшее время.