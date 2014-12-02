Стихийные снежные свалки
Темное время суток и грузовик с выключенными фарами. Проезжая рядом с протезно-ортопедическим предприятием, он движется в сторону железной дороги. Еще с прошлого года недалеко от нее местные жители стали замечать снежные горы. Нынче картина не меняется. Но в этот раз благодаря фотографии удается установить машину, заезжающую на незаконно организованный полигон. Она принадлежит частному лицу, который, как предполагают активисты ОНФ, работает с одной из организаций, отвечающих за уборку снега в городе.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ОНФ:
«Снег вывозится в зону, где в 100 метрах находится река Хлыновка. Сюда свозится и деревья, и бытовой мусор. Соответственно весной он может попасть в реку и создать некую экологическую угрозу для нашего города».
Общественники не раз обращали внимание городских властей на пробелы в условиях заключения контрактов по уборке и вывозу снега. В них есть требование оборудовать технику системой спутниковой навигации. Однако предоставлять ее данные подрядчики не обязаны. Поэтому, сейчас трудно отследить маршруты, по которым ездят грузовики и где они выгружают снег.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ОНФ:
«Ну, наверное, это связано с финансированием. Может быть сюда ближе. Но эта одна сторона медали. А может быть какими-то путями они еще обходят закон. Но я думаю, что об этом вопросе не мы должны размышлять как общественники, а компетентные органы».
Обращение от ОНФ по факту незаконной свалки снега уже направлено в прокуратуру. Ведется проверка. Активисты надеются, что виновные лица будут наказаны. Добавим, что в городе для складирования снега утверждены 4 площадки: на улицах Щорса, Луганской, Прудной и Сосновой. Общая площадь «снегоприемников» составляет более 136 000 квадратных метров. Что достаточно для складирования снежных масс, даже при очень снежной зиме.
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