Стихийные снежные свалки

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Одна из окраин города превращается в большую снежную свалку. На сигнал кировчан отреагировали активисты ОНФ, сумевшие изобличить нарушителя, незаконно выгружавшего снег.Темное время суток и грузовик с выключенными фарами. Проезжая рядом с протезно-ортопедическим предприятием, он движется в сторону железной дороги. Еще с прошлого года недалеко от нее местные жители стали замечать снежные горы. Нынче картина не меняется. Но в этот раз благодаря фотографии удается установить машину, заезжающую на незаконно организованный полигон. Она принадлежит частному лицу, который, как предполагают активисты ОНФ, работает с одной из организаций, отвечающих за уборку снега в городе.Общественники не раз обращали внимание городских властей на пробелы в условиях заключения контрактов по уборке и вывозу снега. В них есть требование оборудовать технику системой спутниковой навигации. Однако предоставлять ее данные подрядчики не обязаны. Поэтому, сейчас трудно отследить маршруты, по которым ездят грузовики и где они выгружают снег.Обращение от ОНФ по факту незаконной свалки снега уже направлено в прокуратуру. Ведется проверка. Активисты надеются, что виновные лица будут наказаны. Добавим, что в городе для складирования снега утверждены 4 площадки: на улицах Щорса, Луганской, Прудной и Сосновой. Общая площадь «снегоприемников» составляет более 136 000 квадратных метров. Что достаточно для складирования снежных масс, даже при очень снежной зиме.