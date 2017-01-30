Слёт поколений во Дворце творчества-мемориал
Более ста тысяч кировчан принимали участие в обороне осажденного города. В годы войны вятская земля приняла двести тысяч эвакуированных ленинградцев. Об этом рассказывают экспонаты, найденные поисковиками на Вахтах памяти.
АРТЕМ ДОМНИН, ЧЛЕН ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ВЕРНОСТЬ":
«Самое интересное - это граната, ее делали в Ленинграде, она интересна тем, что она стеклянная, прибор для затачивания бритв, немцы очень готовились к войне и даже такие мелочи они продумывали, вот внутри какое устройство, вставлялись лезвия, за веревочки дергаем, точим лезвия вот таких бритв. Бритва красноармейца, найдена случайно, после раскопок у нас один человек еще раз решил пройтись металлоискателем и нашел ее, очень редкая вещь».
Когда Ленинград оказался в осаде, Татьяне Кармазиной было всего полтора года. Семья эвакуировалась лишь в июле 42-го, выехали через Ладогу к родным на Тамбовщину. О том, как удалось пережить блокадную зиму, Татьяна Ивановна знает только по рассказам мамы. Но первые голодные послевоенные годы помнит хорошо.
ТАТЬЯНА КАРМАЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА":
«Мое детство прошло на Карельском перешейке, после первого класса меня отправили в пионерский лагерь, и вот мы едем по дороге, слева и справа лежат, как морковки красные с черным хвостом - это мины, уже обезвредили, и вот они лежат».
На выставке были представлены уникальные экспонаты - рисунки ленинградских детей, которые сохранили их педагоги.
ИВАН ШАХМАТОВ, ВОСПИТАННИК ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА – МЕМОРИАЛ:
«Меня поражает то, что народ сплотился в трудную минуту для нашей Родины, это был величайший подвиг, подвиг народов, наших соотечественников».
Добавим, что одним из фронтов, прорвавшим блокаду, командовал наш земляк, в то время генерал Леонид Говоров. Полностью блокадное кольцо вокруг города было снято лишь год спустя.
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