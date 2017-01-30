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Накануне в России отмечался День прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 года, был сделан главный шаг к освобождению освобожденного города. 75-летию этого события был посвящен Слёт поколений во Дворце творчества-мемориал.Более ста тысяч кировчан принимали участие в обороне осажденного города. В годы войны вятская земля приняла двести тысяч эвакуированных ленинградцев. Об этом рассказывают экспонаты, найденные поисковиками на Вахтах памяти.Когда Ленинград оказался в осаде, Татьяне Кармазиной было всего полтора года. Семья эвакуировалась лишь в июле 42-го, выехали через Ладогу к родным на Тамбовщину. О том, как удалось пережить блокадную зиму, Татьяна Ивановна знает только по рассказам мамы. Но первые голодные послевоенные годы помнит хорошо.На выставке были представлены уникальные экспонаты - рисунки ленинградских детей, которые сохранили их педагоги.Добавим, что одним из фронтов, прорвавшим блокаду, командовал наш земляк, в то время генерал Леонид Говоров. Полностью блокадное кольцо вокруг города было снято лишь год спустя.