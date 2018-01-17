Юные кировчане побывали на уроке по правилам безопасного проезда в пассажирском транспорте
К самым основным видам происшествий с общественным транспортом относится падение пассажиров при высадке из салона. Эта проблема особенно актуальна зимой, во время гололёда. На прошлой неделе пострадал ребенок при выходе из автобуса 51 маршрута. Водитель не убедился, что 12 летняя девочка вышла из автобуса и зажал ее дверями. Она упала и получила травмы. Сотрудники ГИБДД напомнили детям, что на остановке они должны находиться в двух-трех метрах от проезжей части. При посадке в общественный транспорт - дать преимущество тем, кто из него выходит. Зайдя в салон, занять свободное место, а если его нет, то принять устойчивое положение и крепко держаться за поручни.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
«Ребята показали положительный результат, знания у них присутствуют. За каждой школой закреплены инспекторы ГИБДД, которые ежемесячно посещают школы и повторяют с ребятами правила поведения в общественном транспорте. С помощью таких бесед и профилактических мероприятий уровень знаний правил дорожного движения у ребят повышается».
Кстати, юные инспекторы хорошо знают эти правила. Также дети посетили управление ГИБДД, где их познакомили с работой дежурной части, центра фото-видеофиксации, а также провели экскурсию по музею.
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