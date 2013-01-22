Православный мир отмечает великий праздник Крещения Господня
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня в Кирове настоящие крещенские морозы, утром было - 20, сейчас потеплело до -15, но это не мешает людям приходить на святой водой. Праздник крещения установлен в память о крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в Иордани, тогда крестились только взрослые люди, Христу было в момент крещения 30 лет».
Традиция освящать воду на праздник очень древняя, в 4 веке нашей эры еще Иоанн Златуст писал, что вода, освященная в эту ночь долгое время остается неиспорченной. Кировчане приходят к источнику, прихватив с собой бутыли, в основном пятилитровые, некоторые берут сразу две, видимо, хотят запастись водой на целый год.
- Сейчас мы попробуем подойти к людям в очереди за водой и пообщаться с ними.
- Что для Вас значит праздник Крещения?
- Все ходят, и я хожу, и в церковь хожу. Вроде, помогает, какая-то сила есть...
- Я даже не знаю, как сказать, что такое Крещение. В этот день я чувствую близость Бога, смотрите какой ясный день, какой праздник!
Из храмов верующие приносят святую воду в свои дома и квартиры. Там они окропляют крещенской водой углы комнат жилища. Считается, что при помощи этого можно защитить всех членов семьи от дурной напасти и всякой нечисти. А святую воду надо пить в случае недугов.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Священники все время напоминают, что святая вода - это не какая-то мистическая субстанция, которая помогает исцелить болезни и решить проблемы. Без исповеди, без причастия, без работы над своей душой никакая вода не поможет. Очередь за святой водой выстроилась практически до храма и люди продолжают приходить».
Вода в христианстве – символ жизни и очищения, не столько внешнего, сколько внутреннего. Освятить – значит не придать воде какие-то новые качества, а отделить ее от обыденного употребления. «Святой» означает «отделённый», а не имеющий иной химический состав. Смысл освящения воды в том, чтобы сделать жизнь верующих чистой, новой и праведной.
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