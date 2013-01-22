Православный мир отмечает великий праздник Крещения Господня

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Сегодня все православные верующие отмечают один из главных и самых древних христианских праздников – Крещение Господне. За святой водой к источнику в Трифоновом монастыре выстроилась огромная очередь, с кировчанами, которые пришли в обитель, встретился Иван Швецов.Традиция освящать воду на праздник очень древняя, в 4 веке нашей эры еще Иоанн Златуст писал, что вода, освященная в эту ночь долгое время остается неиспорченной. Кировчане приходят к источнику, прихватив с собой бутыли, в основном пятилитровые, некоторые берут сразу две, видимо, хотят запастись водой на целый год.Из храмов верующие приносят святую воду в свои дома и квартиры. Там они окропляют крещенской водой углы комнат жилища. Считается, что при помощи этого можно защитить всех членов семьи от дурной напасти и всякой нечисти. А святую воду надо пить в случае недугов.Вода в христианстве – символ жизни и очищения, не столько внешнего, сколько внутреннего. Освятить – значит не придать воде какие-то новые качества, а отделить ее от обыденного употребления. «Святой» означает «отделённый», а не имеющий иной химический состав. Смысл освящения воды в том, чтобы сделать жизнь верующих чистой, новой и праведной.