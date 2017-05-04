В ботаническом саду Кирова созрел урожай лимонов.

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В оранжереях кировского ботанического сада готовятся собрать урожай лимонов.

Коллекция насчитывает несколько видов этого растения, в том числе достаточно редких, и все они плодоносят.

Цветение цитрусовых начинается, как правило, в январе-феврале, когда солнце становится более активным и чаще появляется на небосклоне.

Что касается урожая, то его собирают практически круглогодично, до пятнадцати килограммов со всех кустов.