ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

22 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6261
EURO: 69.2650
Погода в городе Кирове:
ночью:  -10...-8°C
утром:  -11...-9°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Михаил Бабич о задачах регионов в преддверии выборов

Сегодня, 15:24 | Просмотров: 83 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Полномочный представитель Президента России в ПФО рассказал о задачах, которые стоят перед регионами округа в преддверии выборов Президента Российской Федерации.

Во время визита в Оренбургскую область Михаил Бабич отметил, что избирательная кампания - это не только сам факт голосования, но и большая подготовительная работа, которую проводят органы государственной и муниципальной власти. Это организация работы избирательных комиссий, информирование населения, обеспечение общественной безопасности и масса других вопросов. Напомним, на прошлой неделе полпред посетил и Киров, где также обсудил подготовку к избирательной кампании. Как отметил Михаил Бабич, в Кировской области процесс организован на высоком уровне, и каких-то существенных проблемных моментов на сегодняшний день нет. Работа идёт в плановом порядке.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22:08 22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт

17:13 22.01.2018


Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт

Пострадавшие из-за падения крана получат материальную помощь

17:02 22.01.2018


Пострадавшие из-за падения крана получат материальную помощь

В Черной Холунице гости избили хозяина и ограбили

15:38 22.01.2018


В Черной Холунице гости избили хозяина и ограбили

В Слободском пенсионерка перевела мошенникам 45 тысяч рублей

15:30 22.01.2018


В Слободском пенсионерка перевела мошенникам 45 тысяч рублей

В Советском районе вор украл бензопилу и газовый баллон

15:25 22.01.2018


В Советском районе вор украл бензопилу и газовый баллон

В Кирове объявлена «снежная мобилизация»

14:21 22.01.2018


В Кирове объявлена «снежная мобилизация»

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове состоялись Чемпионат и Первенством области по кикбоксингу

17:50 22.01.2018


В Кирове состоялись Чемпионат и Первенством области по кикбоксингу

Фестиваль искусств "Музыкальное содружество"

17:49 22.01.2018


Фестиваль искусств "Музыкальное содружество"

Опасные горки на склонах у Диорамы по-прежнему привлекают кировчан

17:48 22.01.2018


Опасные горки на склонах у Диорамы по-прежнему привлекают кировчан

Материнство на снимках ведущих фотографов-анималистов

15:30 22.01.2018


Материнство на снимках ведущих фотографов-анималистов

В Цепелях на Крещенье впервые зазвучал праздничный звон

15:28 22.01.2018


В Цепелях на Крещенье впервые зазвучал праздничный звон

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

19 сентября Киров посетит Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

18.09.2017


19 сентября Киров посетит Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич посетил Нижегородский кадетский корпус

04.09.2017


Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич посетил Нижегородский кадетский корпус

Михаил Бабич провел в Кирово-Чепецке Правительственное совещание по вопросам импортозамещения.

02.11.2015


Михаил Бабич провел в Кирово-Чепецке Правительственное совещание по вопросам импортозамещения.

Михаил Бабич посетил Башкирский и Удмуртский кадетские корпуса

02.09.2015


Михаил Бабич посетил Башкирский и Удмуртский кадетские корпуса

Михаил Бабич прокомментировал ситуацию с «Росплазмой»

21.03.2016


Михаил Бабич прокомментировал ситуацию с «Росплазмой»

Михаил Бабич вручает награды

23.12.2015


Михаил Бабич вручает награды

Популярные новости

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

15.01.2018


В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 19 января 2018 года.

19.01.2018


Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 19 января 2018 года.

Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

11.01.2018


Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх