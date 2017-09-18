Михаил Бабич о задачах регионов в преддверии выборов

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Полномочный представитель Президента России в ПФО рассказал о задачах, которые стоят перед регионами округа в преддверии выборов Президента Российской Федерации.Во время визита в Оренбургскую область Михаил Бабич отметил, что избирательная кампания - это не только сам факт голосования, но и большая подготовительная работа, которую проводят органы государственной и муниципальной власти. Это организация работы избирательных комиссий, информирование населения, обеспечение общественной безопасности и масса других вопросов. Напомним, на прошлой неделе полпред посетил и Киров, где также обсудил подготовку к избирательной кампании. Как отметил Михаил Бабич, в Кировской области процесс организован на высоком уровне, и каких-то существенных проблемных моментов на сегодняшний день нет. Работа идёт в плановом порядке.