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В Кирове большая часть городских кладбищ закрыта. На них запрещено совершать погребения. Исключения есть. Разрешено подзахоронение в могилу к родственникам.Кладбище закрыто, но ворота - нараспашку. Здесь в ближайшее время не появится новых могил. Постановлением администрации погребение на большинстве городских кладбищ - приостановлено.Сейчас специалисты устанавливают границы самих кладбищ. Похороны под запретом будут примерно полгода. Летом места захоронений вновь начнут работать.Ограничения действуют далеко не на всех подобных объектах. Новые захоронения можно производить на Федяковском и кладбище в слободе Огородники.