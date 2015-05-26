В Кирове большая часть городских кладбищ закрыта
Кладбище закрыто, но ворота - нараспашку. Здесь в ближайшее время не появится новых могил. Постановлением администрации погребение на большинстве городских кладбищ - приостановлено.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ряд городских кладбищ сейчас закрыты. Связанно это с тем, что проводятся кадастровые работы. В том числе и на Мезренском кладбище. Новые захоронения запрещены. Возможно только подхоранивать усопших на существующих участках».
Сейчас специалисты устанавливают границы самих кладбищ. Похороны под запретом будут примерно полгода. Летом места захоронений вновь начнут работать.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«После установления границ естественно нужно будет определять санитарные защитные зоны, некоторые кладбища у нас не ограждены забором. Более того, есть решение суда, нам все эти кадастровые работы провести мы должны до первого июля 2018 года. Мы исполняем решение суда».
Ограничения действуют далеко не на всех подобных объектах. Новые захоронения можно производить на Федяковском и кладбище в слободе Огородники.
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