Материнство на снимках ведущих фотографов-анималистов
Как любовь к детям выражается у животных, Павел и Юлия Глазковы решили выяснить после рождения своего третьего ребенка. Биолог и музыкант на отбор фотографий со всего мира потратили целый год, пересмотрели десятки тысяч снимков.
ПАВЕЛ ГЛАЗКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ "НОВЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ":
«В творческом плане сложно было, у нас были споры, потому что у музыканта одно видение, у меня немножко другое, но мы в итоге договаривались, объясняя друг другу, кто, что в этой фотографии видит, и потом влюблялись одновременно в этот сюжет».
Выставочный проект включает больше пятидесяти снимков из восьми стран мира. У каждого фотографа есть свой любимый вид животных. У кировчанина Сергея Иванова это бурый медведь.
ПАВЕЛ ГЛАЗКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ "НОВЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ":
«Фотография, которая облетела весь мир, когда Сергей лежит на земле, фотографирует медведя, буквально в пяти метрах, а второй медведь подошел сзади и нюхает ему сапог, представляете, то есть реально тактильный контакт произошел, и когда Сергея спрашивали, как это вообще, медведь подошел к тебе, а я, говорит, его знаю, и он меня знает, мы уже десять лет друг друга знаем».
Отметим, что фестивальный логотип - образ созвездий Большой и Малой Медведицы - создан как раз под впечатлением фотографии нашего земляка. Медведи
очень трепетно заботятся о своем потомстве. Известны случаи, когда они кормят, обучают и защищают также брошенных чужих медвежат.
ДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА":
«Я думаю, что некоторые люди даже забыли, что мир животных существует, мы на сегодняшний день так ограничены пространством города, и хорошо, что есть возможность об этом вспомнить, тем более о таком важном явлении, как материнство, чувство любви современному человеку необходимо сегодня».
Любовь, забота, терпение, обучение, игра, самоотверженность - все это можно увидеть на выставке "Материнство в дикой природе".
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