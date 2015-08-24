Материнство на снимках ведущих фотографов-анималистов

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Материнство в самых разнообразных проявлениях - на снимках ведущих фотографов-анималистов. В Кирове можно увидеть выставку Международного проекта Санкт-Петербургского "Нового зоологического музея".Как любовь к детям выражается у животных, Павел и Юлия Глазковы решили выяснить после рождения своего третьего ребенка. Биолог и музыкант на отбор фотографий со всего мира потратили целый год, пересмотрели десятки тысяч снимков.Выставочный проект включает больше пятидесяти снимков из восьми стран мира. У каждого фотографа есть свой любимый вид животных. У кировчанина Сергея Иванова это бурый медведь.Отметим, что фестивальный логотип - образ созвездий Большой и Малой Медведицы - создан как раз под впечатлением фотографии нашего земляка. Медведиочень трепетно заботятся о своем потомстве. Известны случаи, когда они кормят, обучают и защищают также брошенных чужих медвежат.Любовь, забота, терпение, обучение, игра, самоотверженность - все это можно увидеть на выставке "Материнство в дикой природе".