Опасные горки на склонах у Диорамы по-прежнему привлекают кировчан
На прошлой неделе катавшаяся с горки девочка едва не слетела в пруд. В итоге в воде оказалась лишь ватрушка. Подобный случай произошел и в ноябре 2016-го. Тогда трагедии удалось избежать лишь благодаря прохожему: мужчина среагировал мгновенно и вытащил ребенка из воды. Но, несмотря на это, родители не считают эти склоны опасными.
- Мы специально выбираем горку, чтоб не напрямую на пруд.
Однако, даже не все взрослые столь тщательно просчитывают маршрут и выбирают самый длинный спуск, который ведет прямо к воде.
- А не боитесь?
- А что тут может случиться?
- В пруд улетит кто-нибудь.
- Нет, он не доезжает до туда.
В конце прошлой недели администрация Ленинского района разместила на склоне у Диорамы специальные предупреждающие аншлаги. Но кировчане все равно продолжают приводить сюда детей.
- Обычно здесь родители стоят, сейчас просто мало катается, а когда много ребят, все равно взрослые стоят и регулируют.
- Мне кажется, что если бы сделали вот здесь снежный барьер, это была бы защита.
Добавим, что эти горки у пруда - не единственные в Кирове опасные места для катания. И горадминистрации, и прокуратуре стоит проверить все городские парки на безопасность.
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