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Опасные горки на склонах у Диорамы по-прежнему привлекают кировчан. И дети, и взрослые продолжают кататься, несмотря на предупреждающие аншлаги.На прошлой неделе катавшаяся с горки девочка едва не слетела в пруд. В итоге в воде оказалась лишь ватрушка. Подобный случай произошел и в ноябре 2016-го. Тогда трагедии удалось избежать лишь благодаря прохожему: мужчина среагировал мгновенно и вытащил ребенка из воды. Но, несмотря на это, родители не считают эти склоны опасными.Однако, даже не все взрослые столь тщательно просчитывают маршрут и выбирают самый длинный спуск, который ведет прямо к воде.В конце прошлой недели администрация Ленинского района разместила на склоне у Диорамы специальные предупреждающие аншлаги. Но кировчане все равно продолжают приводить сюда детей.Добавим, что эти горки у пруда - не единственные в Кирове опасные места для катания. И горадминистрации, и прокуратуре стоит проверить все городские парки на безопасность.