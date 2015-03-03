В деревне Цепели Орловского района возрождают традиции святок
Сегодня какой у нас праздник?
- Крещение.
- А как вот это время называется от Рождества до Крещения? Святки, да?
Сегодня редко в деревне встретишь ряженных, поющих песни и стучащихся в каждую соседскую дверь. Однако, здесь в доме культуры обычной Вятской деревни, эти традиции пытаются возродить. Воспитанники местного детского заведения «Библионяня» сегодня узнали подробно о Крещении, о Святках и даже разучили несколько колядок.
МИХАИЛ ЗАСУХИН, ВОСПИТАННИК «БИБЛИОНЯНИ»:
«Колядин, Колядин, Я у мамки один. По колено полушубок. Подай дядя пирожок, открывай сундучок, подавай пятачок, что есть в печи на стол мечи».
Библионяня это небольшой детский уголок, расположенный в Цепелевском доме культуры. Сюда ежедневно приходят те дети, которым нечем заняться после школы. Чаще всего это дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, которым просто необходимо проводить время, играть со сверстниками и развиваться вне домашних стен.
ЛЮДМИЛА АНАНЬИНА, БИБЛИОТЕКАРЬ:
«Ребята сюда приходят разных возрастов, дошкольники, и учащиеся 1-4х классов. Также приходят и родители, бабушки и дедушки. Проводим массовые мероприятия, и ребята очень любят посещать нашу библионяню. Они любят играть в шашки, шахматы, заниматься творчеством».
Библионяня была открыта в 2015 году. Это небольшая игровая комната, которая пополняется книгами, развивающими играми и конструкторами и всем что необходимо, за счет спонсоров и самих местных жителей.
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