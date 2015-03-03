В деревне Цепели Орловского района возрождают традиции святок

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В вятских деревнях стараются возродить традиции святок. Так, в доме культуры деревни Цепели Орловского района дети погрузились в атмосферу колядок.Сегодня редко в деревне встретишь ряженных, поющих песни и стучащихся в каждую соседскую дверь. Однако, здесь в доме культуры обычной Вятской деревни, эти традиции пытаются возродить. Воспитанники местного детского заведения «Библионяня» сегодня узнали подробно о Крещении, о Святках и даже разучили несколько колядок.Библионяня это небольшой детский уголок, расположенный в Цепелевском доме культуры. Сюда ежедневно приходят те дети, которым нечем заняться после школы. Чаще всего это дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, которым просто необходимо проводить время, играть со сверстниками и развиваться вне домашних стен.Библионяня была открыта в 2015 году. Это небольшая игровая комната, которая пополняется книгами, развивающими играми и конструкторами и всем что необходимо, за счет спонсоров и самих местных жителей.