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В Кирове официально работают четыре «снежных» полигона

Сегодня, 12:02 | Просмотров: 140 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове сегодня функционируют четыре официальных "снежных" полигона, куда ежедневно привозят тысячи кубометров снега. На самом большом полигоне побывала Анастасия Кетько и узнала, как ведут учет снежных масс.

Грузовик до максимума забит снегом. Халтурить смысла нет. Каждый рейс строго фиксируется камерами видеонаблюдения.

В Кирове официально работают четыре «снежных» полигонаАНДРЕЙ ПЕТРЫГИН, ДИРЕКТОР КУ-4:
«При заезде учетчик видит загруженность автомобиля и регистрационный знак. Водитель выходит и показывает талон такого образца».

В ночное время механизм работы складывается таким же образом. Примерно за сутки на этот "снежный" полигон привозят десять тысяч кубометров снега. Эта официальная площадка для снежных масс в Кирове самая большая.  

В Кирове официально работают четыре «снежных» полигонаДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На текущий год у нас контракты на 341 тысячу кубических метров, это 60 млн. рублей».

Все "снежные" полигоны, а их в областном центре четыре, находятся вдали от водоохранных зон и жилого сектора. По мнению руководства Дирекции дорожного хозяйства, площадь кировских полигонов позволяет вместить весь поступающий объем снега. Добавим, что и несанкционированные снежные свалки под контролем администрации.


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