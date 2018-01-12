В Кирове официально работают четыре «снежных» полигона
Грузовик до максимума забит снегом. Халтурить смысла нет. Каждый рейс строго фиксируется камерами видеонаблюдения.
АНДРЕЙ ПЕТРЫГИН, ДИРЕКТОР КУ-4:
«При заезде учетчик видит загруженность автомобиля и регистрационный знак. Водитель выходит и показывает талон такого образца».
В ночное время механизм работы складывается таким же образом. Примерно за сутки на этот "снежный" полигон привозят десять тысяч кубометров снега. Эта официальная площадка для снежных масс в Кирове самая большая.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На текущий год у нас контракты на 341 тысячу кубических метров, это 60 млн. рублей».
Все "снежные" полигоны, а их в областном центре четыре, находятся вдали от водоохранных зон и жилого сектора. По мнению руководства Дирекции дорожного хозяйства, площадь кировских полигонов позволяет вместить весь поступающий объем снега. Добавим, что и несанкционированные снежные свалки под контролем администрации.
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