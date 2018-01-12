В Кирове официально работают четыре «снежных» полигона

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В Кирове сегодня функционируют четыре официальных "снежных" полигона, куда ежедневно привозят тысячи кубометров снега. На самом большом полигоне побывала Анастасия Кетько и узнала, как ведут учет снежных масс.Грузовик до максимума забит снегом. Халтурить смысла нет. Каждый рейс строго фиксируется камерами видеонаблюдения.В ночное время механизм работы складывается таким же образом. Примерно за сутки на этот "снежный" полигон привозят десять тысяч кубометров снега. Эта официальная площадка для снежных масс в Кирове самая большая.Все "снежные" полигоны, а их в областном центре четыре, находятся вдали от водоохранных зон и жилого сектора. По мнению руководства Дирекции дорожного хозяйства, площадь кировских полигонов позволяет вместить весь поступающий объем снега. Добавим, что и несанкционированные снежные свалки под контролем администрации.