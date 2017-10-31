Освящение Кировского кадетского корпуса

Поделиться новостью:

В Кировском кадетском корпусе произошло важное духовное событие - его освятил митрополит Вятский и Слободской Марк.Кировский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Александра Опарина начал работу первого сентября 2017 года. Здесь учатся и живут 220 кадетов. Сегодня в их жизни важное духовное событие.В спортзале, где был построен личный состав кадетского корпуса, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил водосвятный молебен и окропил святой водой учащихся, преподавателей и сотрудников корпуса. По окончании богослужения архиерей напомнил кадетам о важности веры и духовного роста.На память о богослужении митрополит Марк передал каждому кадету иконки Николая Чудотворца с Патриаршим благословением.После службы главе Вятской митрополии показали здание Кировского кадетского корпуса и учебные классы.