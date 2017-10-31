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Освящение Кировского кадетского корпуса

Сегодня, 12:05 | Просмотров: 164 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кировском кадетском корпусе произошло важное духовное событие - его освятил митрополит Вятский и Слободской Марк.

Кировский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Александра Опарина начал работу первого сентября 2017 года. Здесь учатся и живут 220 кадетов. Сегодня в их жизни важное духовное событие.

- Слава тебе Боже...

В спортзале, где был построен личный состав кадетского корпуса, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил водосвятный молебен и окропил святой водой учащихся, преподавателей и сотрудников корпуса. По окончании богослужения архиерей напомнил кадетам о важности веры и духовного роста.

Освящение Кировского кадетского корпусаМАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Без самодисциплины духовного и интеллектуального роста не будет. Если хотите чего-то достичь, упражняйтесь в самодисциплине».
 
 
 
Освящение Кировского кадетского корпусаАНТОН, КАДЕТ:
«Мне очень понравилось, впечатлило. Я считаю, что это знаменательный день для всех верующих и кадетов».

На память о богослужении митрополит Марк передал каждому кадету иконки Николая Чудотворца с Патриаршим благословением.

Освящение Кировского кадетского корпусаАРТЕМ КРОТОВ, КАДЕТ:
«Для нашего кадетского корпуса это очень значимо. У нас хотят построить часовню, и мне кажется, что назовут в честь него».
 
 
 
Освящение Кировского кадетского корпусаВАЛЕРИЯ ТИТОВА, КАДЕТ:
«Любой корпус должен быть освящен, так как есть люди, которые веруют. Эта икона должна быть у любого кадета».
 
 
 
Освящение Кировского кадетского корпусаАНАСТАСИЯ ШУСТРОВА:
«Для нас это самое главное событие в этом году, святые они всегда с нами, всегда помогут».

После службы главе Вятской митрополии показали здание Кировского кадетского корпуса и учебные классы.


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