Освящение Кировского кадетского корпуса
Кировский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Александра Опарина начал работу первого сентября 2017 года. Здесь учатся и живут 220 кадетов. Сегодня в их жизни важное духовное событие.
- Слава тебе Боже...
В спортзале, где был построен личный состав кадетского корпуса, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил водосвятный молебен и окропил святой водой учащихся, преподавателей и сотрудников корпуса. По окончании богослужения архиерей напомнил кадетам о важности веры и духовного роста.
МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Без самодисциплины духовного и интеллектуального роста не будет. Если хотите чего-то достичь, упражняйтесь в самодисциплине».
«Мне очень понравилось, впечатлило. Я считаю, что это знаменательный день для всех верующих и кадетов».
На память о богослужении митрополит Марк передал каждому кадету иконки Николая Чудотворца с Патриаршим благословением.
АРТЕМ КРОТОВ, КАДЕТ:
«Для нашего кадетского корпуса это очень значимо. У нас хотят построить часовню, и мне кажется, что назовут в честь него».
«Любой корпус должен быть освящен, так как есть люди, которые веруют. Эта икона должна быть у любого кадета».
«Для нас это самое главное событие в этом году, святые они всегда с нами, всегда помогут».
После службы главе Вятской митрополии показали здание Кировского кадетского корпуса и учебные классы.
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