В кировские парки вернут скамейки

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Сегодня журналисты рассказали главе администрации Илье Шульгину о том, что горожане жалуются на отсутствие скамеек в парке им. Гагарина у филармонии. Пожилым людям негде отдохнуть зимой, хотя летом скамеек в парке было достаточно.- Я с таким подходом знаком, - рассказал глава администрации. - Делается это якобы для того, чтобы уберечь скамейки, урны, малые архитектурные формы от вандализма. Такая же ситуация у нас была в Кочуровском парке, когда новенькие скамейки были убраны на склад до весны. Но я считаю это неправильным - мы благоустраиваем парки для того, чтобы людям было в них комфортно находиться в любое время года. Поэтому и лавочки, и урны в Кочуровский парк вернули, стоят до сих пор. По Гагаринскому парку дам поручение начальнику Первомайского теруправления.Как отметил Илья Шульгин, в городе нет единой службы, которая бы занималась охраной и хозяйственным обеспечением парков, нет института парковых служащих.- Мы сейчас думаем о создании подобной службы. Всё-таки в рамках федеральных программ имущество для парков приобретается достаточно дорогое и качественное, наша задача - как можно дольше обеспечить его сохранность для кировчан. Есть случаи, когда вандалы портили скульптуры, фонари, газоны, установленные на средства горожан или предпринимателей. Чтобы предотвратить подобное, нужна повсеместная система видеонаблюдения, парковые обходчики, сотрудники, которые будут следить за чистотой тех же скамеек, урн и дорожек, - рассказал Илья Шульгин.Глава администрации сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность объединения в одно учреждение двух муниципальных служб - Дирекции дорожного хозяйства и Дирекции зелёного хозяйства. Если такое решение будет принято, объединённому учреждению могут передать и функции сопровождения парковых территорий.