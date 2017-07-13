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Новости / Общество

Владимир Климов побывал в Лицее города Советска

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 28 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Главный федеральный инспектор по Кировской области продолжает осмотр социальных объектов, на ремонт которых выделены средства из резервного фонда Президента России. Владимир Климов побывал в Лицее города Советска.

Здание лицея было построено еще в 1898 году, тогда здесь располагалась кукарская женская гимназия. Текущий ремонт проводится ежегодно, однако, износ самого здания составляет более 50%. В 2011-м удалось заменить кровлю, а через пять лет - часть оконных проемов.

- Стеклопакеты частично были поставлены, остальные в нынешних работах есть.

Из резервного фонда Президента на капитальный ремонт Лицея города Советска было направлено почти восемь миллионов рублей. Уже проведен демонтаж дверей и полов, идут малярные работы. Предстоит отремонтировать санузлы, заменить покрытие пола, дверные и оконные блоки, выполнить облицовку лестничных ступеней, усиление стен. Также полностью будет заменено внутреннее электроосвещение. Объем достаточно большой, а сроки - сжатые. Всё должно быть готово к концу февраля.

Владимир Климов побывал в Лицее города СоветскаВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С одной стороны, проблема в том, чтобы подрядчик успел работы выполнить, а задача надзорных органов - чтобы работы были качественно сделаны, чтобы дети потом могли нормально, спокойно учиться, поэтому сегодня такая большая делегация, здесь и представители Правительства, министерства образования, Управления федерального казначейства, администрация района, Главный федеральный инспектор, стройнадзор, все».

Владимир Климов побывал также в школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Здесь тоже ждут капитального ремонта кровли основного здания, построенного 30 лет назад. Уже давно протекает крыша, особенно это заметно в спортивном зале. Главный федеральный инспектор пообещал обратиться за помощью в решении этой проблемы в Правительство области. Отметим, что школа является опорным центром района по вопросам коррекционного обучения и воспитания, а также базовым учреждением Института развития образования области по направлению «Перспективная начальная школа» для детей с задержкой психического развития.

Владимир Климов побывал в Лицее города СоветскаОЛЬГА ЖДАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. СОВЕТСКА:
«Несколько педагогов имеют несколько специальностей - сурдо, олиго, задержка психического развития, логопедия, психология, в последнее время появились такие специальности, как тьютор инклюзивного образования, педагог-дефектолог для работы с детьми со сложными и множественными нарушениями».

В школе-интернате для создания речевой среды уже давно практикуется комплектование интегрированных классов, где слабослышащие дети учатся вместе с теми, у кого есть другие нарушения в развитии. А информатику изучают даже дошкольники, а затем этот предмет становится основным, наряду с русским языком и математикой. И некоторые учащиеся в дальнейшем продолжают образование уже в массовой школе.


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