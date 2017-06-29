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В заснеженном Кирове появились "утепленные" скамейки

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 0 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В этом году впервые в заснеженном Кирове появились "утепленные" скамейки. Ноу-хау придумали общественные активисты. Опытные образцы увидела и оценила наша съемочная группа.

Зимний отдых в России - это лыжи, катание на ватрушках и коньках. Большинство парков и скверов в холодное время используется лишь как место для прогулки. Если человек устал, то и присесть некуда. Коммунальщики в зимнее время дорожки и сами скамейки чистят от снега не всегда. У дворца творчества Мемориал дворники расчищают несколько скамеек, но зимой на них надолго не задержишься.

- Они есть, пожалуйста, но на них холодно сидеть.
- На заснеженной нет, наверное. Холодно потому что?
 
 
Возможно, ли это поменять, да еще и с минимальными затратами? Оказывается можно. Анатолий Курбатов со своим другом решил "утеплить" скамейки у дворца творчества Мемориал. Для этого на сидения они уложили теплоизоляционный материал толщиной 10 мм.

В заснеженном Кирове появились "утепленные" скамейки АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ АКТИВИСТ:
«Вчера в интернете была выложена фотография, как пенсионер сидел в Гагаринском парке на урне. Там скамейки убраны. Здесь скамейки не убраны, их чистят и появилась мысль как быстро и бюджетно сделать так, чтобы протестировать саму возможность, а будут ли задерживаться люди, если будет поверхность сидения теплая».
 
 
Две скамейки с изоляционным материалом на сидении - это опытные образцы, за которыми будут наблюдать в течение всей зимы. Если такое решение окажется востребованным, то его можно будет применить и на других скамейках областного центра.


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