В Кирове прошла утиная перепись
Осенью большинство водоплавающих улетают на юг. Птицы боятся не столько холода, сколько замерзших водоемов и бескормицы. Сердобольные горожане, регулярно кормящие уток, - главная причина, по которой эти перелетные птицы из года в год остаются в городе.
Чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные "холодные зимовки", какие виды зимуют, и в каком количестве, ученые проводят специальное исследование.
АННА ЁЛКИНА, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ВЯТГСХА:
«В первую очередь мы хотим подсчитать всех уток, которые остаются, не только уток, но и чаек, гусей, которые остаются на зимовку в городах и когда мы учитываем птиц в один день, то учёт наиболее точен, потому что не учитываются перелеты птиц с одного водоема на другой».
«Утиная перепись» проходит одновременно более чем в 40 городах. В Кирове исследовали 5 крупных зимовок. В местах наибольшего скопления пернатых не обойтись без техники, а вот в водоемах поменьше - как говорится, считают "по головам". Важен не столько процесс, сколько результат.
АННА ЁЛКИНА, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ВЯТГСХА:
«Получилось так, что крякв в нашем городе остается две тысячи. Остались чирки-свистунки: 3 утки, то есть 2 самца и одна самка - это на очистных сооружениях города Кирова и осталась самка свиязи на зимовку».
Такой утиный мониторинг – не только для статистики. Есть и важное практическое значение.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Утиные переписи проводятся не случайно. Данные о размещении и численности птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состоянии водоемов и других актуальных проблем».
Нередко в зимний период "серых шеек" можно встретить и в центре города - это утки-попрошайки. Как уверяют специалисты - мы сами их приручили, поэтому при подкормке водоплавающих следует быть осторожным.
АННА ЁЛКИНА, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ВЯТГСХА:
«Всё-таки естественная среда совсем другая у птиц должна быть и подкармливать птиц можно только в зимний период, а в весенний, осенний, летний подкормку нужно исключить, чтобы птицы всё-таки не оставались на зимовку в городах».
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