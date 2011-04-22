В Кирове прошла утиная перепись

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Вместе с кировчанами в городе остаются зимовать и водоплавающие птицы. На незамерзающих водоёмах ждут весны утки, чирки-свистунки и свиязи. Сколько их осталось на холодных зимовках, подсчитали в рамках ежегодной акции "Серая шейка".Осенью большинство водоплавающих улетают на юг. Птицы боятся не столько холода, сколько замерзших водоемов и бескормицы. Сердобольные горожане, регулярно кормящие уток, - главная причина, по которой эти перелетные птицы из года в год остаются в городе.Чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные "холодные зимовки", какие виды зимуют, и в каком количестве, ученые проводят специальное исследование.«Утиная перепись» проходит одновременно более чем в 40 городах. В Кирове исследовали 5 крупных зимовок. В местах наибольшего скопления пернатых не обойтись без техники, а вот в водоемах поменьше - как говорится, считают "по головам". Важен не столько процесс, сколько результат.Такой утиный мониторинг – не только для статистики. Есть и важное практическое значение.Нередко в зимний период "серых шеек" можно встретить и в центре города - это утки-попрошайки. Как уверяют специалисты - мы сами их приручили, поэтому при подкормке водоплавающих следует быть осторожным.