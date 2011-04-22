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Новости / Общество

В Кирове прошла утиная перепись

Сегодня, 10:32 | Просмотров: 176 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Вместе с кировчанами в городе остаются зимовать и водоплавающие птицы. На незамерзающих водоёмах ждут весны утки, чирки-свистунки и свиязи. Сколько их осталось на холодных зимовках, подсчитали в рамках ежегодной акции "Серая шейка".

Осенью большинство водоплавающих улетают на юг. Птицы боятся не столько холода, сколько замерзших водоемов и бескормицы. Сердобольные горожане, регулярно кормящие уток, - главная причина, по которой эти перелетные птицы из года в год остаются в городе.

Чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные "холодные зимовки", какие виды зимуют, и в каком количестве, ученые проводят специальное исследование.

В Кирове прошла утиная переписьАННА ЁЛКИНА, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ВЯТГСХА:
«В первую очередь мы хотим подсчитать всех уток, которые остаются, не только уток, но и чаек, гусей, которые остаются на зимовку в городах и когда мы учитываем птиц в один день, то учёт наиболее точен, потому что не учитываются перелеты птиц с одного водоема на другой».

«Утиная перепись» проходит одновременно более чем в 40 городах. В Кирове исследовали 5 крупных зимовок. В местах наибольшего скопления пернатых не обойтись без техники, а вот в водоемах поменьше - как говорится, считают "по головам". Важен не столько процесс, сколько результат.

АННА ЁЛКИНА, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ВЯТГСХА:
«Получилось так, что крякв в нашем городе остается две тысячи. Остались чирки-свистунки: 3 утки, то есть 2 самца и одна самка - это на очистных сооружениях города Кирова и осталась самка свиязи на зимовку».

Такой утиный мониторинг – не только для статистики. Есть и важное практическое значение.

В Кирове прошла утиная переписьКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Утиные переписи проводятся не случайно. Данные о размещении и численности птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состоянии водоемов и других актуальных проблем».

Нередко в зимний период "серых шеек" можно встретить и в центре города - это утки-попрошайки. Как уверяют специалисты - мы сами их приручили, поэтому при подкормке водоплавающих следует быть осторожным.

АННА ЁЛКИНА, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ВЯТГСХА:
«Всё-таки естественная среда совсем другая у птиц должна быть и подкармливать птиц можно только в зимний период, а в весенний, осенний, летний подкормку нужно исключить, чтобы птицы всё-таки не оставались на зимовку в городах».


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