Татьяна Мазур назначена министром культуры Кировской области.

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Татьяна Мазур вступила в должность с 24 января 2018 года.

Напомним, до этого Татьяна Сергеевна руководила Вятским художественным музеем имени Васнецовых. На первой рабочей встрече с губернатором перед новым министром были поставлены главные задачи: кировские проекты в сфере культуры должны зазвучать на федеральном уровне.

Также необходимо поддерживать творческие коллективы, развивать учреждения культуры, формировать новые культурные центры. Одна из ближайших задач - необходимо решить вопрос со строительством современного концертного зала.



Досье:

Татьяна Мазур родилась в г. Кирове, окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, в 2015 году прошла курсы повышения квалификации по теме «Управление в сфере культуры» в РАГСиХ.

С 1986 по 1991 год находилась на комсомольской работе, позже работала на различных должностях в органах исполнительной власти.

В 2008 году назначена зам. главы департамента культуры и искусства Кировской области, с июля 2015 по март 2016 года - заместитель министра культуры региона.

С марта 2016 года по 24 января 2018 года возглавляла КОГБУК «Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых».