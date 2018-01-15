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Новости / Общество

Проблемы дольщиков слободы Новое Сергеево обсудили в областном правительстве.

Сегодня, 12:21 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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Министр строительства Руслан Бондарчук обсудил с дольщиками домов текущую ситуацию и взаимодействие с застройщиком - ООО «ТехКомсервис».
 
По его словам, компания поддерживает контакт с властями региона и намерена достроить оставшиеся дома.
 
По информации представителя ООО «ТехКомсервис», основные силы компании сейчас брошены на достройку многоквартирного дома по улице Маклина, 60. Дом на Маклина достраивают при помощи инвестора, который предоставляет строительные материалы и производит отдельные виды работ. После чего работы сконцентрируют на «Новом Сергеево».
 
На встрече в правительстве дольщики «Новое Сергеево» пожаловались на то, что у них нет возможности встретиться и пообщаться с представителем «ТехКомсервис». Этот вопрос Руслан Бондарчук поручил проработать отдельно.
 
В случае, если застройщик будет не в состоянии завершить строительство домов, в министерстве строительства Кировской области видят выход во включении дольщиков «Новое Сергеево» в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
 
Следующее совещание по «Новому Сергеево» состоится через неделю. В десятидневный срок застройщик должен предоставить «дорожную карту» конкретных действий, включающих сроки проведения строительно-монтажных работ и ориентировочную дату сдачи объекта.


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