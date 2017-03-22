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Новости / Общество

Бюджет на строительство путепровода может увеличиться

Сегодня, 15:42 | Просмотров: 106 | Версия для печати
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На строительной площадке путепровода сегодня состоялось оперативное совещание главы города с подрядными организациями, которые задействованы на строительстве.

Заместитель главы администрации Кирова Роман Морозов доложил, что работы на объекте не прекращаются и идут без отставания от графика.
 
Напомним, что общая стоимость строительства путепровода составляет 3 милиларда 123 миллиона рублей. На данный момент освоено свыше 1 миллиарда 500 миллионов рублей. На продолжение строительства путепровода в 2018 году будет выделено 800 миллионов рублей. Но эта сумма может быть увеличена до миллиарда рублей.

- Вопрос по привлечению дополнительных федеральных средств на строительство путепровода решается на уровне Правительства Кировской области, - сообщила Елена Ковалева. - В устной форме договоренности уже существуют, сейчас необходимо их оформить документально.

По словам представителей организации «Мостоотряд-46», дополнительные ассигнования в этом году позволят завершить установку всех опор путепровода, монтаж пролетных строений, подходных насыпей. Также планируется, что в этом году будет открыто движение транспорта по улице Комсомольской.

У «Мостоотряда-46» возникают трудности с прокладкой коммуникаций и строительством подпорных стен на улице Попова: в домах №42 и №44, которые подлежат сносу, по-прежнему проживают люди.

- В совокупности в этих домах не расселены еще 6 квартир. Жители домов неоднократно были у меня на личном приеме, но пока они остаются при своем мнении - не соглашаются на предлагаемые суммы компенсации за снос жилья, - подчеркнула Елена Васильевна. - Есть решение суда, которое подтвердило, что с точки зрения законодательства никаких нарушений не допущено. Но с людьми нужно продолжать конструктивный диалог, - обратилась глава города к Роману Морозову.

Елена Ковалева также поинтересовалась у подрядной организации, что делается для обеспечения шумоизоляции близлежащих к строительной площадке жилых домов. Строители отметили, что в домах по улице Попова по заявкам жителей установлены шумозащитные окна, также вдоль городской больницы №1 предусмотрен звукозадерживающий экран. Учтены и пожелания жителей микрорайона Чистые пруды. Так, с января 2018 года «шумные» работы на путепроводе в ночное время не проводятся.

- Мы можем только минимизировать неудобства, которые жителям Чистых прудов доставляет строительство путепровода. Но я прошу кировчан проявить терпение. Это жизненно важный для города объект. Его строительство мы планируем завершить в 2019 году. Путепровод может стать отправной точкой в реализации новых проектов, направленных на развитие города, - сказала Елена Ковалева. 


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