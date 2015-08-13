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Несколько коробок с алкогольными суррогатами конфисковали сотрудники полиции в одном из кировских магазина. Незаконный товар продавали из-под прилавка. Владельцам товара теперь придется платить штраф.Дешево, сердито и очень доступно. В этом магазине продавали алкогольные суррогаты двух видов. Появления полицейских здесь не ждали. Еще меньше рады телекамере.Девушка так и сидела с кофтой на лице, она не стала разговаривать даже с правоохранителями. Единственное, что удалось узнать - это стоимость одного флакона.В прошлом году непищевым алкоголем в Кировской области отравились более тысячи человек. Медики предупреждают, суррогаты весьма опасны для здоровья.Полицейские изъяли несколько коробок со спиртосодержащей жидкостью. Был составлен протокол об административном правонарушении. Владелец магазина обязан будет заплатить штраф от 4-х тысяч рублей.