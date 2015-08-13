Полицейские изъяли несколько коробок со спиртосодержащей жидкостью
- Пусть выйдет.
- Куда?
- Туда куда-нибудь.
- Туда-куда - это куда?
- Туда.
Девушка так и сидела с кофтой на лице, она не стала разговаривать даже с правоохранителями. Единственное, что удалось узнать - это стоимость одного флакона.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Лосьон косметический, содержание спирта - 95%. В этом магазине его продавали по 25ть рублей - штука. Хотя по закону такой шкалик должен стоить 60 рублей».
В прошлом году непищевым алкоголем в Кировской области отравились более тысячи человек. Медики предупреждают, суррогаты весьма опасны для здоровья.
ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА РОСПОТРЕБНАДЗОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все-таки это не пищевой алкоголь. Употребление не пищевых продуктов это в принципе опасно для здоровья. Он не предназначен для употребления внутрь».
Полицейские изъяли несколько коробок со спиртосодержащей жидкостью. Был составлен протокол об административном правонарушении. Владелец магазина обязан будет заплатить штраф от 4-х тысяч рублей.
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