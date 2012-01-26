Кировские общественники вновь поставили вопрос о застройке части территории Парка Победы
В 2015 году 4-ре гектара на территории Парка Победы были проданы частной компании. И сейчас, по мнению специалистов, аннулировать сделку практически невозможно.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Ситуация сложная и не понятная. Перспектива возврата этой территории в парк – призрачна».
По мнению кировских общественников, город лишился территории, где могли бы появиться школа или детский сад. Кстати, сейчас власти города поддерживают именно такой вариант развития. И даже предложили новому учебному заведению дать имя одного из героев-земляков.
ВИТАЛИЙ БРАММ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ АКТИВИСТ:
«Этот парк был на месте деревни, из которой все мужчины ушли на фронт и не вернулись. Тогда было решено территорию сделать парком Победы. Границы: Мира-Ломоносово-Лепсе-Монтажников».
Добавим, что сообщения в ряде СМИ о перспективах появления массовой застройки парковой территории вызвала много вопросов у кировчан. Между тем на отчужденном участке уже идет строительство многоэтажки. По документам, все официально и законно.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Остается только смотреть, чтобы соблюдали безопасные нормы. Чтобы этого дальше не происходило, я думаю, это в нашей власти. Мы это обсуждали с губернатором. Было бы правильно принять решение не строить там жилые комплексы».
Сейчас власти города намерены начать диалог с собственниками участка и найти компромисс, который удовлетворит всех.
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