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Споры продолжаются. Кировские общественники вновь поставили вопрос о застройке части территории Парка Победы. Обращение было направлено руководство города.В 2015 году 4-ре гектара на территории Парка Победы были проданы частной компании. И сейчас, по мнению специалистов, аннулировать сделку практически невозможно.По мнению кировских общественников, город лишился территории, где могли бы появиться школа или детский сад. Кстати, сейчас власти города поддерживают именно такой вариант развития. И даже предложили новому учебному заведению дать имя одного из героев-земляков.Добавим, что сообщения в ряде СМИ о перспективах появления массовой застройки парковой территории вызвала много вопросов у кировчан. Между тем на отчужденном участке уже идет строительство многоэтажки. По документам, все официально и законно.Сейчас власти города намерены начать диалог с собственниками участка и найти компромисс, который удовлетворит всех.