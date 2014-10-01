Акция по привлечению студентов в народные дружины

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В областном управлении провели очередную акцию по привлечению студентов в народные дружины. Кандидаты отправились в первый патруль по улицам города вместе с сотрудниками полиции и действующими дружинниками. Лариса Добриянова узнала, каково охранять общественный порядок добровольно, безвозмездно и в любую погоду.Это обычный инструктаж перед сменой в патруле для действующих сотрудников полиции и народных дружинников. Сегодня, правила впервые слушают и кандидаты.Данные всех участников патруля обязательно фиксируются руководством дежурной части. Затем происходит распределение на группы, каждая из которых получает ориентировки на разыскиваемых людей.Отправной точкой на участке является полицейский пост. Короткий осмотр помещения, А затем, невзирая на снегопад, студенты мужественно отправляются в пешее патрулирование. Внимание всех участников группы направлено на пресечение любых правонарушений. В том числе, сотрудник полиции вправе проверить документы и содержимое пакетов у прохожих вызывающих подозрения. Например, у этого гражданина не оказалось с собой документов о регистрации.В таких случаях данные гражданина проверяются. Все в порядке. Мужчина не в розыске и данные о регистрации подтвердились. Патруль направляется дальше.Желающих оказать посильную помощь сотрудникам правоохранительных органов немало. Только в Кирове на сегодняшний день официально числится более семи сотен действующих дружинников. Вероятно, и эти студенты скоро пополнят их ряды.