Акция по привлечению студентов в народные дружины
- Следим внимательно за охраной общественного порядка, соблюдаем меры личной безопасности, при несении службы. Не забываем про страховку и самостраховку.
Это обычный инструктаж перед сменой в патруле для действующих сотрудников полиции и народных дружинников. Сегодня, правила впервые слушают и кандидаты.
ДМИТРИЙ БЛИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Подобные акции позволяют показать студенческому сообществу необходимость проводимой работы дружинниками. А также изучить эту деятельность изнутри. Надеемся, что опыт полученный студентами, будет непосредственно помогать им, делать выводы и в дальнейшем мы увидим их в рядах народных дружинников».
Данные всех участников патруля обязательно фиксируются руководством дежурной части. Затем происходит распределение на группы, каждая из которых получает ориентировки на разыскиваемых людей.
- Была одета - куртка темно-синего цвета с капюшоном.
Отправной точкой на участке является полицейский пост. Короткий осмотр помещения, А затем, невзирая на снегопад, студенты мужественно отправляются в пешее патрулирование. Внимание всех участников группы направлено на пресечение любых правонарушений. В том числе, сотрудник полиции вправе проверить документы и содержимое пакетов у прохожих вызывающих подозрения. Например, у этого гражданина не оказалось с собой документов о регистрации.
- Она у меня в обложке специальной - дома осталась. Я чтобы ее не мять и не изорвать...я так то...
В таких случаях данные гражданина проверяются. Все в порядке. Мужчина не в розыске и данные о регистрации подтвердились. Патруль направляется дальше.
ВЛАДИМИР ТЕРЕХИН, ФАКУЛЬТЕТ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:
«В будущем хочу вступить в ряды правоохранительных органов, и на данный момент оказываю помощь силами, какими могу. Также и набираюсь опыта».
Желающих оказать посильную помощь сотрудникам правоохранительных органов немало. Только в Кирове на сегодняшний день официально числится более семи сотен действующих дружинников. Вероятно, и эти студенты скоро пополнят их ряды.
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