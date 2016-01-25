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Выставка "Молодость и радость" в библиотеке имени Александра Грина

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 94 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В библиотеке имени Александра Грина открывается выставка "Молодость и радость", ее авторы - известные кировские живописцы из молодёжного объединения художников города Кирова.

Молодая художница Анна Чентемерова писала всегда акварелью, но тут решила поэкспериментировать и начала создавать серию работ масляной пастелью. "В гости к бабушке" - это не просто название картин, а своего рода приглашение домой.

Выставка "Молодость и радость" в библиотеке имени Александра ГринаАННА ЧЕНТЕМЕРОВА, ХУДОЖНИЦА:
«Здесь есть работы с моей малой родины, из города Чайковского, это Пермский край. Называется "В гости к бабушке". Я рада ее всегда экспонировать».
 
 
Участникам выставки предоставили полную свободу в выборе работ. И, несмотря на то, что темы и художественные особенности у всех разные, выставка получилась цельной. Сергей Перминов любит писать старую Вятку, и она в чем-то перекликается с городом Чайковским в работах Анны Чентемеровой.

Выставка "Молодость и радость" в библиотеке имени Александра ГринаЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ А. С. ГРИНА:
«Здесь представлены темы архитектуры нашего города, загородной жизни, деревни. Картины, которые славят героя труда, показывают взаимоотношения между людьми».
 
 
Более 40 работ молодых художников, будут открыты для просмотра в холле библиотеки на втором этаже бесплатно для всех посетителей библиотеки имени Грина. Сейчас еще только идет так называемый "монтаж" выставки", официальное открытие запланировано на завтра, выставка будет открыта до 3 марта.


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