Выставка "Молодость и радость" в библиотеке имени Александра Грина

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«Здесь есть работы с моей малой родины, из города Чайковского, это Пермский край. Называется "В гости к бабушке". Я рада ее всегда экспонировать».

«Здесь представлены темы архитектуры нашего города, загородной жизни, деревни. Картины, которые славят героя труда, показывают взаимоотношения между людьми».

В библиотеке имени Александра Грина открывается выставка "Молодость и радость", ее авторы - известные кировские живописцы из молодёжного объединения художников города Кирова.Молодая художница Анна Чентемерова писала всегда акварелью, но тут решила поэкспериментировать и начала создавать серию работ масляной пастелью. "В гости к бабушке" - это не просто название картин, а своего рода приглашение домой.Участникам выставки предоставили полную свободу в выборе работ. И, несмотря на то, что темы и художественные особенности у всех разные, выставка получилась цельной. Сергей Перминов любит писать старую Вятку, и она в чем-то перекликается с городом Чайковским в работах Анны Чентемеровой.Более 40 работ молодых художников, будут открыты для просмотра в холле библиотеки на втором этаже бесплатно для всех посетителей библиотеки имени Грина. Сейчас еще только идет так называемый "монтаж" выставки", официальное открытие запланировано на завтра, выставка будет открыта до 3 марта.