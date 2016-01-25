Выставка "Молодость и радость" в библиотеке имени Александра Грина
Молодая художница Анна Чентемерова писала всегда акварелью, но тут решила поэкспериментировать и начала создавать серию работ масляной пастелью. "В гости к бабушке" - это не просто название картин, а своего рода приглашение домой.
АННА ЧЕНТЕМЕРОВА, ХУДОЖНИЦА:
ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ А. С. ГРИНА:
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