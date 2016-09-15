Итоги социального проекта "Вятские родники"

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На протяжении полугода активные пожилые кировчане творили произведения искусства своими руками в рамках проекта "Вятские родники". Да так увлеклись, что не заметили завершения проекта. Об итогах социального мероприятия расскажет Анастасия Кетько.Больше ста ветеранов изъявили желание заниматься каким-нибудь ремеслом. И в Ремесленной палате области их услышали. В июле был запущен проект "Вятские родники". Участникам предложили освоить инкрустацию соломкой, декоративную роспись, берестоплетение и лозоплетение.Основные цели проекта - это повышение качества жизни пожилых кировчан, социальная и профессиональная адаптация. Обучающие занятия по технике работы с природными материалами проводили волонтеры. И вот, пришло время подвести итоги.В январе проект завершается. Однако участники так увлеклись, что попросили организаторов провести подобное мероприятие и в наступившем 2018.