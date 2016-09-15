Итоги социального проекта "Вятские родники"
Больше ста ветеранов изъявили желание заниматься каким-нибудь ремеслом. И в Ремесленной палате области их услышали. В июле был запущен проект "Вятские родники". Участникам предложили освоить инкрустацию соломкой, декоративную роспись, берестоплетение и лозоплетение.
ЕВГЕНИЙ ИЗМЕСТЬЕВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "ВЯТСКИЕ РОДНИКИ":
«Мне было интересно делать корзинки. Вот этому я и научился. Декоративные. Жене под косметику, да еще под что-то».
Основные цели проекта - это повышение качества жизни пожилых кировчан, социальная и профессиональная адаптация. Обучающие занятия по технике работы с природными материалами проводили волонтеры. И вот, пришло время подвести итоги.
РАИСА АЛБЫЧЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "ВЯТСКИЕ РОДНИКИ":
«Мы 17 декабря провели выставку-ярмарку, где наши подопечные выставили свои работы. Было около 150 изделий».
В январе проект завершается. Однако участники так увлеклись, что попросили организаторов провести подобное мероприятие и в наступившем 2018.
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