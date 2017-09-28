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«Я - представитель благотворительного фонда, мы помогаем давно и не только бездомным, но и обездоленным старикам, которые находятся на грани нищеты».

«Мы этим занимаемся больше 15 лет. Помогаем и социальному приюту. Мне так хочется, мне нравится это. Не могу сказать, что готова заниматься этим каждый день, но я об этом думаю и мы готовимся к этим мероприятиям».

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия". Благотворительные фонды, волонтёры и сотрудники органов соцзащиты накормили горячей едой всех нуждающихся.От тюрьмы, да от сумы не зарекайся, утверждает русская пословица. И в самом деле: кого здесь только нет - и бывшие заключённые, и алкоголики, потерявшие жилье, и просто одинокие пенсионеры из соседних пятиэтажек, и всех одинаково жалко, всем хочется помочь. Нередко люди на улице остаются без документов. С такой проблемой помогают юристы благотворительного фонда. Если желание есть, можно вернуться к нормальной жизни. Но для многих такие акции - это просто способ дотянуть до следующего дня.Книги никто не берёт, а вот одежда и горячая еда разбирается с большой скоростью, что-то запасают впрок, чтобы съесть позже, дома, обновки примеряют прямо на месте, одевая поверх основной одежды.Рядом с автобусом милосердия видно казаков, они помогают раздавать благотворительную помощь и следят за порядком. Всё-таки люди приходят разные, бывают и пьяные, беспокойные. Но сегодня все в порядке.Кормить горячим обедом, раздавать тёплую одежду, оказывать юридические консультации продолжат и впредь. Акция "автобус милосердия" проводится примерно 1 раз в две недели, за привокзальной площадью, в районе дома №41 по улице Комсомольской.