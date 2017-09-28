В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Место помощи выбрано не случайно, именно около железнодорожного вокзала можно встретить много людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, раздавать пищу помогают волонтёры, с одним из них мы сейчас и поговорим. Что вас привело сюда, почему хотите помочь людям?».
АННА НОГИМОВА, ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ" ФОНДА ИОАННА БОГОСЛОВА:
- Кому книги! Берите книги!
- Кому добавки!
- Тёплые штанишки! Берите, чё, вещь нужная!
Книги никто не берёт, а вот одежда и горячая еда разбирается с большой скоростью, что-то запасают впрок, чтобы съесть позже, дома, обновки примеряют прямо на месте, одевая поверх основной одежды.
- Хорошо кормят. Вкусно.
- С одной стороны это хорошо, с другой плохо. Можно не работать. Кормят 5 раз в неделю. Смотрите сколько молодых, здоровых здесь!
- Спасибо тем, кто не дает нам пропасть с голоду. Дают еще с собой. Низкий поклон.
Рядом с автобусом милосердия видно казаков, они помогают раздавать благотворительную помощь и следят за порядком. Всё-таки люди приходят разные, бывают и пьяные, беспокойные. Но сегодня все в порядке.
СУСАННА АНИКИТИНА-ЮНГБЛЮД, ОСНОВАТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ИОАННА БОГОСЛОВА:
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