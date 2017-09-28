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Новости / Общество

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 35 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия". Благотворительные фонды, волонтёры и сотрудники органов соцзащиты накормили горячей едой всех нуждающихся.

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Место помощи выбрано не случайно, именно около железнодорожного вокзала можно встретить много людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, раздавать пищу помогают волонтёры, с одним из них мы сейчас и поговорим. Что вас привело сюда, почему хотите помочь людям?».

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"АННА НОГИМОВА, ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ" ФОНДА ИОАННА БОГОСЛОВА:
«Я - представитель благотворительного фонда, мы помогаем давно и не только бездомным, но и обездоленным старикам, которые находятся на грани нищеты».
 
 
От тюрьмы, да от сумы не зарекайся, утверждает русская пословица. И в самом деле: кого здесь только нет - и бывшие заключённые, и алкоголики, потерявшие жилье, и просто одинокие пенсионеры из соседних пятиэтажек, и всех одинаково жалко, всем хочется помочь. Нередко люди на улице остаются без документов. С такой проблемой помогают юристы благотворительного фонда. Если желание есть, можно вернуться к нормальной жизни. Но для многих такие акции - это просто способ дотянуть до следующего дня.

- Кому книги! Берите книги!
- Кому добавки!
- Тёплые штанишки! Берите, чё, вещь нужная!

Книги никто не берёт, а вот одежда и горячая еда разбирается с большой скоростью, что-то запасают впрок, чтобы съесть позже, дома, обновки примеряют прямо на месте, одевая поверх основной одежды.

- Хорошо кормят. Вкусно.
- С одной стороны это хорошо, с другой плохо. Можно не работать. Кормят 5 раз в неделю. Смотрите сколько молодых, здоровых здесь!
- Спасибо тем, кто не дает нам пропасть с голоду. Дают еще с собой. Низкий поклон.

Рядом с автобусом милосердия видно казаков, они помогают раздавать благотворительную помощь и следят за порядком. Всё-таки люди приходят разные, бывают и пьяные, беспокойные. Но сегодня все в порядке.

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"СУСАННА АНИКИТИНА-ЮНГБЛЮД, ОСНОВАТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ИОАННА БОГОСЛОВА:
«Мы этим занимаемся больше 15 лет. Помогаем и социальному приюту. Мне так хочется, мне нравится это. Не могу сказать, что готова заниматься этим каждый день, но я об этом думаю и мы готовимся к этим мероприятиям».
 
 
Кормить горячим обедом, раздавать тёплую одежду, оказывать юридические консультации продолжат и впредь. Акция "автобус милосердия" проводится примерно 1 раз в две недели, за привокзальной площадью, в районе дома №41 по улице Комсомольской.


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