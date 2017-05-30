Кировские юнармейцы провели Слет лучших бойцов
Актовый зал новой школы номер 11 сегодня наполнен патриотизмом. Несколько сотен юнармейцев города Кирова собрались на второй слет местного отделения юнармии. Это и обычные школьники, члены патриотических клубов, поисковики и, конечно, кадеты. 45 школа присоединилась к движению летом и ребята уже чувствуют себя частью большой семьи.
ЯНА ЛИПАТНИКОВА, КАДЕТ ШКОЛЫ №45 Г.КИРОВА:
«Когда мы поступили в юнармию наша жизнь изменилась - мы начали осознавать долг перед нашей Родиной, нам стали рассказывать о военной службе».
ОЛЕГ КУЗЬМИН, ЧЛЕН ШТАБА КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЮНАРМИИ":
- Твое лучшее время?
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, НАЧАЛЬНИК ШТАБА КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЮНАРМИИ":
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