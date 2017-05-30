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Кировские юнармейцы провели Слет лучших бойцов

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 27 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировские юнармейцы провели второй слет. За год их численность значительно возросла - сегодня в рядах местного отделения 870 юнармейцев. Как проходил слет?

Актовый зал новой школы номер 11 сегодня наполнен патриотизмом. Несколько сотен юнармейцев города Кирова собрались на второй слет местного отделения юнармии. Это и обычные школьники, члены патриотических клубов, поисковики и, конечно, кадеты. 45 школа присоединилась к движению летом и ребята уже чувствуют себя частью большой семьи.

Кировские юнармейцы провели Слет лучших бойцовЯНА ЛИПАТНИКОВА, КАДЕТ ШКОЛЫ №45 Г.КИРОВА:
«Когда мы поступили в юнармию наша жизнь изменилась - мы начали осознавать долг перед нашей Родиной, нам стали рассказывать о военной службе».

Кировские юнармейцы провели Слет лучших бойцовОЛЕГ КУЗЬМИН, ЧЛЕН ШТАБА КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЮНАРМИИ":
«Это автомат Калашникова, ручной пулемет, снайперская винтовка - оружие мото-стрелкового взвода».
 
 
Юнармейцы хорошо знакомы с военным делом, они легко назовут все виды и рода войск Российской армии. Знают ребята и как разобрать и собрать оружие. Кадет Илья Истомин недавно поставил свой личный рекорд.

- Твое лучшее время?
- 40 секунд.
 
 
Юнармейцы - это, прежде всего патриоты своей страны. На всех государственных праздниках эти ребята в первых рядах. Недавно они отметили прорыв блокады Ленинграда, а 2-го февраля готовятся отметить 75 лет со дня окончания Сталинградской битвы.

Кировские юнармейцы провели Слет лучших бойцовВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, НАЧАЛЬНИК ШТАБА КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЮНАРМИИ":
«Тут изучается история, география, военное дело. Самое главное, у нас нет цели, чтобы все пошли поступать в военные училища. Главное, чтобы они развивались, имели здоровье».
 
 
На своем втором слете юнармейцы познакомились с работой ДОСААФ и поисковых отрядов, выбрали командиров и определили план работы на ближайший год.


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