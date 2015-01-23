Урок ПДД для учащихся колледжа
- Если пешеходного перехода нет, то где переходим дорогу?
Такие простые, но все же часто нарушаемые правила дорожного движения повторили студенты с сотрудником Госавтоинспекции. Девяносто процентов группы уже имеют водительское удостоверение и ежедневно управляют транспортным средством.
РОМАН ЗАЙЦЕВ, СТУДЕНТ КОЛЛЕДЖА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА:
«У меня была ситуация - ДТП. Звонили в полицию. Мы по-другому делали. Просто схему рисовали. А что нужно повреждения указывать - не было».
На открытом уроке ребят научили грамотно рисовать схему Дорожно-транспортного происшествия. Согласно российскому законодательству, в случае ДТП разрешено составлять европротокол и разбираться по факту аварии самостоятельно при определенных условиях.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Сумма ДТП не превышает 50 тысяч рублей, полисы ОСАГО в надлежащем состоянии и нет пострадавших».
В схеме ДТП важна каждая деталь: улица, место происшествия, направление машин, дорожные знаки и не только. Студенты старательно срисовывали пример с доски, чтобы потом возить с собой, как шпаргалку. Ведь никто не знает, что его ждет на дороге.
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