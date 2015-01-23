Урок ПДД для учащихся колледжа

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Зимой на проезжей части нередко бывают заносы, накаты, гололедица, как следствие - растет число ДТП. Как справиться при аварии без инспекторов дорожного движения? Об этом сотрудники ГИБДД рассказали учащимся колледжа.Такие простые, но все же часто нарушаемые правила дорожного движения повторили студенты с сотрудником Госавтоинспекции. Девяносто процентов группы уже имеют водительское удостоверение и ежедневно управляют транспортным средством.На открытом уроке ребят научили грамотно рисовать схему Дорожно-транспортного происшествия. Согласно российскому законодательству, в случае ДТП разрешено составлять европротокол и разбираться по факту аварии самостоятельно при определенных условиях.В схеме ДТП важна каждая деталь: улица, место происшествия, направление машин, дорожные знаки и не только. Студенты старательно срисовывали пример с доски, чтобы потом возить с собой, как шпаргалку. Ведь никто не знает, что его ждет на дороге.