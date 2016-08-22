В Вятских Полянах завершили работы по укреплению берега реки Тойменки.

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Общая протяжённость участка составило почти 700 метров.

Берега укреплялись с применением габионных конструкций - металлических сетчатых коробов и металлических плоских сеток, заполненных природным камнем. Общая сумма проекта составила более 19 млн. рублей. Большая ее часть - это средства федерального бюджета.

Напомним, необходимость строительства берегоукрепления вызвана обрушением берега р. Тойменка в результате негативного воздействия вод в 2012-2013 годах. Кромка берега подступила вплотную к границам частного жилого сектора. В зоне возможного обрушения оказались 12 земельных участков с населением 50 человек.

Кроме того, обрушение возможно вдоль автомобильной дороги, которая связывает город Вятские Поляны с Кировом, а также с населёнными пунктами района.

В 2018 году работы по берегоукреплению р. Тойменки будут продолжены, полное завершение мероприятий запланировано на 2020 год. Общая стоимость работ составит более 98 млн рублей за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.