ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

25 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 55.9288
EURO: 69.4580
Погода в городе Кирове:
ночью:  -11...-9°C
утром:  -10...-8°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В центре Кирова без воды остались 20 жилых домов, 3 детских сада и поликлиника.

Сегодня, 13:53 | Просмотров: 346 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Авария на водоводе произошла в 4 часа утра в районе дома № 71 на улице Милицейской г. Кирова.
 
Без водоснабжения остались три многоэтажных дома - № 71, 76-а и 78 по улице Милицейской. В настоящий момент идут работы по устранению дефекта. Ликвидировать аварию планируется сегодня к 20 часам.
 
Еще одна авария произошла в районе дома № 51 по улице Красина. Без горячей и холодной воды остались 17 жилых домов по улицам Грибоедова, Красина и Щорса, 3 детских сада и поликлиника.
 
Как сообщили в АО "ККС", в социальные учреждения организован подвоз воды.
 
В течение дня проводятся работы по переключению сети водоснабжения, чтобы уменьшить количество домов, оставшихся без водоснабжения. Последствия аварии планируется устранить также к вечеру 25 января.
 
На оперативном совещании в администрации г. Кирова было отмечено, что информация об аварии на Милицейской не поступила оперативно в ЕДДС и жильцы несколько часов оставались в неведении, что происходит.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Чистых Прудах предусмотрено строительство детского сада-яслей

16:10 25.01.2018


В Чистых Прудах предусмотрено строительство детского сада-яслей

В Котельниче открыли автомобильную ледовую переправу.

16:06 25.01.2018


В Котельниче открыли автомобильную ледовую переправу.

В Чистых Прудах уже в этом году может начаться строительство школы

16:01 25.01.2018


В Чистых Прудах уже в этом году может начаться строительство школы

В Кирове убирают снег, забывая про тротуары

15:46 25.01.2018


В Кирове убирают снег, забывая про тротуары

В центре Кирова без воды остались 20 жилых домов, 3 детских сада и поликлиника.

13:53 25.01.2018


В центре Кирова без воды остались 20 жилых домов, 3 детских сада и поликлиника.

Автобусный маршрут "Киров-Кильмезь" восстановили после вмешательства прокуратуры.

13:51 25.01.2018


Автобусный маршрут "Киров-Кильмезь" восстановили после вмешательства прокуратуры.

В Кирово-Чепецке разыскали подозреваемого в краже, скрывшегося от следствия.

13:11 25.01.2018


В Кирово-Чепецке разыскали подозреваемого в краже, скрывшегося от следствия.

Все новости

Вести. Кировская область

Из жаркой Африки - в снежный Киров

15:21 25.01.2018


Из жаркой Африки - в снежный Киров

Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусств

15:18 25.01.2018


Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусств

Областной центр реабилитации помогает юным пациентам избавиться от ограничений

15:15 25.01.2018


Областной центр реабилитации помогает юным пациентам избавиться от ограничений

Урок ПДД для учащихся колледжа

11:50 25.01.2018


Урок ПДД для учащихся колледжа

Детская библиотека №5 города Кирово-Чепецка отремонтирована по ППМИ

10:25 25.01.2018


Детская библиотека №5 города Кирово-Чепецка отремонтирована по ППМИ

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В центре Кирова жители более 20 домов остались без воды.

17.12.2016


В центре Кирова жители более 20 домов остались без воды.

Наводнение на улице Милицейской

15.09.2006


Наводнение на улице Милицейской

В Кирове из-за аварии на теплотрассе без горячей воды остались жители 31 многоквартирного дома.

18.07.2017


В Кирове из-за аварии на теплотрассе без горячей воды остались жители 31 многоквартирного дома.

В Кирово-Чепецке без тепла и воды остались два жилых дома и торговый центр.

13.11.2015


В Кирово-Чепецке без тепла и воды остались два жилых дома и торговый центр.

В Кирово-Чепецке в ряде домов нет холодной воды

09.01.2017


В Кирово-Чепецке в ряде домов нет холодной воды

В ночь на 1 декабря в Кирове десятки домов останутся без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.

30.11.2017


В ночь на 1 декабря в Кирове десятки домов останутся без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх