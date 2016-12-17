В центре Кирова без воды остались 20 жилых домов, 3 детских сада и поликлиника.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
18.07.2017
В Кирове из-за аварии на теплотрассе без горячей воды остались жители 31 многоквартирного дома.
30.11.2017
В ночь на 1 декабря в Кирове десятки домов останутся без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.
Популярные новости
23.01.2018
Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.
22.01.2018