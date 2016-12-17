В центре Кирова без воды остались 20 жилых домов, 3 детских сада и поликлиника.

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Авария на водоводе произошла в 4 часа утра в районе дома № 71 на улице Милицейской г. Кирова.

Без водоснабжения остались три многоэтажных дома - № 71, 76-а и 78 по улице Милицейской. В настоящий момент идут работы по устранению дефекта. Ликвидировать аварию планируется сегодня к 20 часам.

Еще одна авария произошла в районе дома № 51 по улице Красина. Без горячей и холодной воды остались 17 жилых домов по улицам Грибоедова, Красина и Щорса, 3 детских сада и поликлиника.

Как сообщили в АО "ККС", в социальные учреждения организован подвоз воды.

В течение дня проводятся работы по переключению сети водоснабжения, чтобы уменьшить количество домов, оставшихся без водоснабжения. Последствия аварии планируется устранить также к вечеру 25 января.

На оперативном совещании в администрации г. Кирова было отмечено, что информация об аварии на Милицейской не поступила оперативно в ЕДДС и жильцы несколько часов оставались в неведении, что происходит.