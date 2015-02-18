Автобусный маршрут "Киров-Кильмезь" восстановили после вмешательства прокуратуры.

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В Прокуратура Кировской области поступило обращение жительницы п. Кильмезь, инвалида 2 группы.

Женщина пожаловалась, что инвалиды вынуждены пользоваться автотакси, чтобы добраться до Кирова, и в этом случае не получают компенсацию трансопртных расходов.

В ходе проверки выяснилось, что с февраля 2017 года ООО «Кильмезская автоколонна» приостановило перевозку пассажиров и багажа по маршруту «Киров – Кильмезь». При этом контракт на оказание транспортных услуг по регулярным перевозкам с другим автоперевозчиком заключен не был.

В итоге 11 тыс. граждан, проживающих на территории Кильмезского района, были вынуждены пользоваться услугами легкового такси для проезда в город Киров, что нарушало их права на доступность транспортных услуг.

Помимо этого были нарушены права инвалидов Кильмезского района на возмещение расходов на оплату проезда к месту нахождения организаций, в которые выданы соответствующие направления.

После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения законодательства устранены, пассажирские перевозки по указанному маршруту возобновились.