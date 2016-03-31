Из жаркой Африки - в снежный Киров

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Сегодня большой праздник у студенчества. И День студента отмечают не только россияне, но и иностранцы, обучающиеся в нашей стране. Лариса Добриянова отправилась в общежитие, чтобы узнать, чем наполнена жизнь студента-медика, приехавшего на Вятку за знаниями с другого континента.Филипп Оппонг встречает нас в гостях с такой же солнечной улыбкой, как и страна из которой он приехал. Три года назад он покинул родную Гану, чтобы выучиться на врача в Кирове. Будущий кардиохирург делит комнату в общежитии с тремя земляками. Большую часть времени студенты посвящают учебе. Но находится время и для спорта.В комнате не так много вещей, напоминающих о доме. Флаг рядом с рабочим столом, и национальные рубашки дашики, которые Филипп очень редко достает из шкафа. Постороннему человеку было бы трудно догадаться, что здесь живут африканцы. Даже по содержимому холодильника.В семье Филлипа почти все медики, поэтому над выбором профессии юноша долго не размышлял. Говорит, что мог получить образование и в Гане, но добровольно решил покинуть, так называемую зону комфорта.За три года Филлипп Оппонг успел обзавестись множеством друзей, освоить русский язык и успешно наладить свою жизнь в городе. Однако, вначале юноша считал, что ему будет здесь очень трудно. Даже первый поход в магазин оказался трудной задачей. До приезда в Киров, о России он знал лишь несколько исторических фактов и всего 4 слова на русском языке.Учеба, по признанию студентов-медиков отнимает почти все время. Зимняя сессия закончилась не так давно, а Филлипу уже нужно готовиться к следующим зачетам. Однако, молодой человек иногда находит время и для другого своего увлечения — репа. К слову на вопрос о том, чем ему нравится наш город он отвечает в привычной для себя манере — стихами.Помимо стихов, Филипп сочиняет и музыку вместе со своим соседом и земляком. Вместе они поют свои собственные песни и даже успели победить в конкурсе талантов.- Все будет хорошо.