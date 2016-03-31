ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Из жаркой Африки - в снежный Киров

Сегодня, 15:21 | Просмотров: 125 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сегодня большой праздник у студенчества. И День студента отмечают не только россияне, но и иностранцы, обучающиеся в нашей стране. Лариса Добриянова отправилась в общежитие, чтобы узнать, чем наполнена жизнь студента-медика, приехавшего на Вятку за знаниями с другого континента.

- Ладно, заходите. Это моя комната, если что. Там кухня, душ, туалет и наша комната. Куда хотите? Заходите.

Филипп Оппонг встречает нас в гостях с такой же солнечной улыбкой, как и страна из которой он приехал. Три года назад он покинул родную Гану, чтобы выучиться на врача в Кирове. Будущий кардиохирург делит комнату в общежитии с тремя земляками. Большую часть времени студенты посвящают учебе. Но находится время и для спорта.

- Это наш кубок мы выиграли. Это Гана. Мы чемпионы.

В комнате не так много вещей, напоминающих о доме. Флаг рядом с рабочим столом, и национальные рубашки дашики, которые Филипп очень редко достает из шкафа. Постороннему человеку было бы трудно догадаться, что здесь живут африканцы. Даже по содержимому холодильника.

- У меня пельмени есть.

В семье Филлипа почти все медики, поэтому над выбором профессии юноша долго не размышлял. Говорит, что мог получить образование и в Гане, но добровольно решил покинуть, так называемую зону комфорта.

Из жаркой Африки - в снежный КировФИЛИПП ОППОНГ, СТУДЕНТ ИЗ ГАНЫ:
«У вас обучение не очень дорогое, как в других странах. В Америке очень дорого. И в России у вас дисциплина тоже мне кажется лучше. Потому, что здесь преподаватели строгие. Ты должен учиться здесь».

За три года Филлипп Оппонг успел обзавестись множеством друзей, освоить русский язык и успешно наладить свою жизнь в городе. Однако, вначале юноша считал, что ему будет здесь очень трудно. Даже первый поход в магазин оказался трудной задачей. До приезда в Киров, о России он знал лишь несколько исторических фактов и всего 4 слова на русском языке.

ФИЛИПП ОППОНГ, СТУДЕНТ ИЗ ГАНЫ:
«Я знал – привет, пожалуйста, спасибо и это. Я им это показал, дал деньги, они мне сдачу дали. Я вышел и думал, что это сложно будет здесь жить без русского языка. Вот и так вышло. Учить русский язык, чтобы нормально с людьми общаться».

Учеба, по признанию студентов-медиков отнимает почти все время. Зимняя сессия закончилась не так давно, а Филлипу уже нужно готовиться к следующим зачетам. Однако, молодой человек иногда находит время и для другого своего увлечения — репа. К слову на вопрос о том, чем ему нравится наш город он отвечает в привычной для себя манере — стихами.

- Девчонки красивые, парни открытые. Медицина, наука. Люди все сыты. Уютные улицы, парки, фонтаны. И это я называю спонтанно. У вас образование отлично и ничего такого, это просто лично. И вам, друзья, покажется бред, но здесь на Вятке я видел снег.

Помимо стихов, Филипп сочиняет и музыку вместе со своим соседом и земляком. Вместе они поют свои собственные песни и даже успели победить в конкурсе талантов.

- Все будет хорошо.


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