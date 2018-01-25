В Чистых Прудах уже в этом году может начаться строительство школы

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Как отметил представитель застройщика, согласно нормативным требованиям реализация проекта может продлиться 15 месяцев.

Фото admkirov.ru



В микрорайоне Чистые Пруды под строительство школы отведен земельный участок в районе дома по улице Мостовицкой, 1. К февралю завершится оформление документов на него.- Для того, чтобы в процессе согласований избежать потери времени, мы заранее подготовим паспорт объекта и направим его в министерство строительства для предварительного утверждения, - рассказал начальник управления строительства и развития инженерной инфраструктуры администрации Кирова Сергей Стяжкин.Глава города Кирова Елена Ковалева отметила, что в государственную федеральную программу на строительство школы уже включены 710 миллионов 776 тысяч рублей.- Финансирование данного объекта будет производиться в 2019-2020 годах, но сейчас мы вместе с застройщиком рассматриваем возможность приступить к строительству школы в более ранние сроки, - подчеркнула Елена Васильевна. - В прошлом году правительством области принят закон, который позволяет без проведения аукционов передавать застройщику земельные участки под строительство социальных объектов.По проекту школа в Чистых Прудах будет рассчитана на 1100 учащихся, предусмотрено устройство плавательного бассейна. По словам Елены Ковалевой, это третья школа в городе, которая будет отвечать всем современным требованиям.