В Чистых Прудах предусмотрено строительство детского сада-яслей
Как пояснил начальник департамента образования Александр Петрицкий, садик посещает 295 детей, сформированы 2 группы, в этом году будет открыта третья. Он добавил, что на данный момент в Чистых Прудах работает два детских сада.
- В микрорайоне нам необходимо обеспечить местами еще минимум 500 детей. Для этого в Чистых Прудах предусмотрены 2 земельных участка под дошкольные учреждения, - сообщила Елена Ковалева.
Елена Васильевна подчеркнула, что, возможно, уже в этом году по федеральной программе будут предусмотрены средства на строительство детского сада-яслей, который будет отвечать всем современным требованиям.
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