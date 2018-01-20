Жители дома, пострадавшего от падения крана, возвращаются в свои квартиры

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Жителям дома, пострадавшего от падения крана, разрешили вернуться в свои квартиры. Эксперты не нашли трещин и серьезных дефектов в уцелевшей части здания. Как встретили хозяев родные стены?Обратно в пострадавший дом. Лариса Гаптуллина ходит по коридору с опаской. Но больше податься некуда. После падения крана кировчанка и ее больная мама, четыре ночи провели в гостинице.Сейчас в доме уже есть и отопление, и горячая вода. Но готовить теперь приходится на электроплитке. Газа на кухне нет.Во вторник в свои квартиры вернулись многие. В доме увидели много нового. Правда, такие новшества жильцов не порадовали.О том что, эксплуатация неразрушенной части здания разрешена, стало известно вечером в среду. Жителям объявили о том, что можно заселяться только в четверг. Однако, специалисты предупредили, что доме остались опасные зоны.Хочешь - не хочешь, а заходить в опасную зону приходится, причем несколько раз в день. Тем временем, в разрушенной части дома уже трудятся рабочие.Восстанавливать стены рабочие начнут через пару дней. Сроки окончания работ будут известна в конце недели.