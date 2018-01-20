Жители дома, пострадавшего от падения крана, возвращаются в свои квартиры
Обратно в пострадавший дом. Лариса Гаптуллина ходит по коридору с опаской. Но больше податься некуда. После падения крана кировчанка и ее больная мама, четыре ночи провели в гостинице.
ЛАРИСА ГАПТУЛЛИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА МОПРА, 109:
«Во вторник нам администрация гостиницы сказала, что до 12-ти мы должны выселится. Позвонила женщина из администрации, можете возвращаться в свою комнату, она у вас признана пригодной для проживания. Вчера пришла, говорят, бумага. 98 процентов износа. Дом аварийный».
Сейчас в доме уже есть и отопление, и горячая вода. Но готовить теперь приходится на электроплитке. Газа на кухне нет.
ЛАРИСА ГАПТУЛЛИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА МОПРА, 109:
«Особо ничего не приготовишь, супы быстрого приготовления, пельмени, что-нибудь такое».
Во вторник в свои квартиры вернулись многие. В доме увидели много нового. Правда, такие новшества жильцов не порадовали.
ЮРИЙ МУХИН, ЖИТЕЛЬ ДОМА МОПРА, 109:
- Трещины есть на стенах. У нас на потолке трещины появились.
- Уже после удара?
- Да.
О том что, эксплуатация неразрушенной части здания разрешена, стало известно вечером в среду. Жителям объявили о том, что можно заселяться только в четверг. Однако, специалисты предупредили, что доме остались опасные зоны.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот шкаф обозначает границу. За него заходить нельзя. Местным жителям сказали - это опасно для жизни. Однако, в той части здания находятся места общего пользования, туалет, а так же стиральные машины».
Хочешь - не хочешь, а заходить в опасную зону приходится, причем несколько раз в день. Тем временем, в разрушенной части дома уже трудятся рабочие.
АНДРЕЙ ШИРОКОВ, РАБОЧИЙ:
«Обрешеточку будем колотить, чтобы снег не попадал туда. Потом будем ломать угол. Кладочку потом каменщики тут сделают и все».
Восстанавливать стены рабочие начнут через пару дней. Сроки окончания работ будут известна в конце недели.
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