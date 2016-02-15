ГФИ о программе переселения

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Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья должна была завершиться в прошлом году. Однако, в новые квартиры удалось переехать не всем. О нарушениях сроков и низком качестве строительных работ шла речь на координационном совещании с Главным федеральным инспектором.За пять лет в регионе было необходимо расселить больше 800 аварийных домов, и в новые квартиры уже переехали около двух тысяч семей.В числе нарушений - отсутствие вентиляции, некачественная внутренняя отделка, трещины на стенах. Также переселенцы жаловались на плохое качество или отсутствие сантехники в квартирах. Зачастую строители не укладывались в сроки. Так, дом в Сосновке должны были сдать еще в ноябре прошлого года.По этой же причине было сложно найти подрядчиков. А снос уже расселенных аварийных домов во многих муниципалитетах производили только после вмешательства прокуратуры. Тем временем в регионе нашли дополнительные средства для переселения жителей аварийных домов в двух районах области.Кроме того, в феврале прошлого года в Программу были дополнительно включены ветхие дома в 18-ти районах, в которых живут почти две тысячи человек. Кировской области выделят 800 миллионов рублей. После внесения изменений в бюджет будет подана заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ.