ГФИ о программе переселения
За пять лет в регионе было необходимо расселить больше 800 аварийных домов, и в новые квартиры уже переехали около двух тысяч семей.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Однако, к сожалению, в установленный срок мероприятия программы не были завершены в Сосновском городском поселении Вятскополянского района и в городе Вятские Поляны, кроме того, при реализации программы встречались случаи предоставления жилья для расселения низкого качества».
В числе нарушений - отсутствие вентиляции, некачественная внутренняя отделка, трещины на стенах. Также переселенцы жаловались на плохое качество или отсутствие сантехники в квартирах. Зачастую строители не укладывались в сроки. Так, дом в Сосновке должны были сдать еще в ноябре прошлого года.
ИГОРЬ ТРИФОНОВ, ГЛАВА ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА:
«По нашим оценкам, само здание и места общего пользования будут готовы дней через 10, максимум 15, планируемая дата ввода дома - 1 марта 2018 года, у нас проблема в чем - в этом здании из 73 квартир 53 площадью до 35 кв. м., учитывая низкую стоимость одного квадратного метра - 24 тысячи рублей, приобрести достаточное количество таких маленьких квартир на вторичном рынке не предоставляется возможным».
По этой же причине было сложно найти подрядчиков. А снос уже расселенных аварийных домов во многих муниципалитетах производили только после вмешательства прокуратуры. Тем временем в регионе нашли дополнительные средства для переселения жителей аварийных домов в двух районах области.
РУСЛАН БОНДАРЧУК, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При внесении изменений в Программу в октябре 2017 года образовавшаяся в городе Кирове экономия средств перераспределена на мероприятия по переселению граждан, проживающих в аварийных домах на территории Куменского и Оричевского районов, и в течение 2018 года еще 128 человек переедут в новые квартиры».
Кроме того, в феврале прошлого года в Программу были дополнительно включены ветхие дома в 18-ти районах, в которых живут почти две тысячи человек. Кировской области выделят 800 миллионов рублей. После внесения изменений в бюджет будет подана заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
28.03.2016
Кировская область получит из Фонда ЖКХ полмиллиарда рублей на расселение из ветхого жилья.
Популярные новости
23.01.2018
Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.
22.01.2018