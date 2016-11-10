Рейд по местам рыбной ловли

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В Кирове чуть свет к реке стремятся любители подледного лова. Ради хорошего улова они уходят далеко от берега, иногда пренебрегая безопасностью. Сотрудники МЧС навестили их у лунок и напомнили, как вести себя на льду.Беседа с рыбаками это единственное, что могут использовать в своей работе специалисты. Но как говорят: "предупрежден, значит, вооружен". Но рыбацкому азарту не страшны ни лед, ни запреты.Кстати сказать, толщину льда можно определить на глаз. Если лёд прозрачный, имеет зеленый или синий оттенок, то он считается прочным. Еще неделю назад в районе Филейки на реке была огромная промоина и рыбаки, рискуя жизнью, проходили этот участок по протоптанным дорожкам. Сотрудники МЧС провели замер толщины льда, который равен пятидесяти сантиметрам.Опытные рыбаки не советуют выходить на лед, толщина которого меньше 10 сантиметров. На реке также могут попасться опасные участки. Специалисты еще раз напомнили что делать, если вы провалились под лед.Рыбакам советуют не выходить на лёд в тёмное время суток, не бурить много лунок рядом. А также следует помнить, что, несмотря на холодную погоду, водоёмы замерзают неравномерно.