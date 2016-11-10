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Рейд по местам рыбной ловли

Сегодня, 10:28 | Просмотров: 31 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове чуть свет к реке стремятся любители подледного лова. Ради хорошего улова они уходят далеко от берега, иногда пренебрегая безопасностью. Сотрудники МЧС навестили их у лунок и напомнили, как вести себя на льду.

Беседа с рыбаками это единственное, что могут использовать в своей работе специалисты. Но как говорят: "предупрежден, значит, вооружен". Но рыбацкому азарту не страшны ни лед, ни запреты.

Рейд по местам рыбной ловли ГЕННАДИЙ ШИТОВ, РЫБАК:
«Я так понимаю, что ваш стаж рыбака очень велик? Да не мал. А были ли случаи провала под лед? Под лед не было, а провалы были».

Кстати сказать, толщину льда можно определить на глаз. Если лёд прозрачный, имеет зеленый или синий оттенок, то он считается прочным. Еще неделю назад в районе Филейки на реке была огромная промоина и рыбаки, рискуя жизнью, проходили этот участок по протоптанным дорожкам. Сотрудники МЧС провели замер толщины льда, который равен пятидесяти сантиметрам.

Рейд по местам рыбной ловли МИХАИЛ ПОГУДИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСПЕКТОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Лед здесь толстый, безопасный. Рыбаки рыбачат, безопасно сейчас».

Опытные рыбаки не советуют выходить на лед, толщина которого меньше 10 сантиметров. На реке также могут попасться опасные участки. Специалисты еще раз напомнили что делать, если вы провалились под лед.

МИХАИЛ ПОГУДИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСПЕКТОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Иметь средства спасения. Сами ходим в спасательных жилетах и рекомендует делать тоже самое и рыбакам, чтобы во время провала не утонуть, также иметь средства самоспасения. Специальные зацепы».

Рыбакам советуют не выходить на лёд в тёмное время суток, не бурить много лунок рядом. А также следует помнить, что, несмотря на холодную погоду, водоёмы замерзают неравномерно.


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