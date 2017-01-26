Кировские студенты отметили Татьянин день
Один из первых стартов. Фаворитов нет, победить может каждый. Необычная эстафета открывает студенческие игры. Каждый участник команды должен пробежать дистанцию, при этом держась за обруч.
Одно из самых впечатляющих испытаний - прокатить преподавателя на "ватрушке".
ЮРИЙ КУВАЛДИН, ПРОРЕКТОР:
- Как впечатление?
- Замечательно! Жалко, что мы не первые, но что ж делать.
- Раньше катались на "ватрушках".
- Случалось, но в таком режиме впервые.
Без преувеличения самый захватывающий конкурс студенческих игр - перетягивание каната. Здесь, каждое противостояние подкидывает сюрприз. Так команда гуманитариев, состоящая почти полностью из девушек, перетянула мужскую команду электриков, к слову последние были не в полном составе.
ПАВЕЛ БЕЛОКОПЫТОВ, СТУДЕНТ:
«Трех человек у нас убрали, поэтому мы и проиграли. Вы рассчитывали на силу? Тактики никакой не было?
- Мы рассчитывали на общую силу команды».
А вот математики подошли к перетягиванию каната с научной точки зрения. Поэтому и победили в своем первом противостоянии.
ГЕОРГИЙ НОВИКОВ, СТУДЕНТ:
«Для синхронности кричали, чтобы не в разнобой все шли. Выбрали правильное место и правильную тактику.
- Не силой, а умом победили?
- Конечно! Мы же ИМИС, мы же математики».
Всего на студенческих играх - четыре конкурса. За победу боролись восемь команд, по десять человек в каждой.
ИЛЬЯ КОШКИН, ВЕДУЩИЙ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР:
«Команды делятся по их институтам. Каждый институт представляет одну команду, но в институте может быть несколько факультетов. Было трудно набрать команду. Слишком много ребят хотели поучаствовать».
Добавим, что студентам в этом году повезло с погодой. Прошлый Татьянин день проходил в тридцатиградусный мороз.
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