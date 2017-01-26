Кировские студенты отметили Татьянин день

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Перетягивание каната, эстафета и катание преподавателей на ватрушках. Татьянин день кировские студенты отметили веселыми соревнованиями.Один из первых стартов. Фаворитов нет, победить может каждый. Необычная эстафета открывает студенческие игры. Каждый участник команды должен пробежать дистанцию, при этом держась за обруч.Одно из самых впечатляющих испытаний - прокатить преподавателя на "ватрушке".Без преувеличения самый захватывающий конкурс студенческих игр - перетягивание каната. Здесь, каждое противостояние подкидывает сюрприз. Так команда гуманитариев, состоящая почти полностью из девушек, перетянула мужскую команду электриков, к слову последние были не в полном составе.А вот математики подошли к перетягиванию каната с научной точки зрения. Поэтому и победили в своем первом противостоянии.Всего на студенческих играх - четыре конкурса. За победу боролись восемь команд, по десять человек в каждой.Добавим, что студентам в этом году повезло с погодой. Прошлый Татьянин день проходил в тридцатиградусный мороз.