Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО)
Лальск, мало изменившийся с XIX века, с сохранившейся атмосферой глубокой провинциальности, с его многовековой историей, неповторимой красотой и уникальными памятниками культуры (11 только федерального значения) может по праву рассчитывать на звание самой красивой российской деревни.
Радушный прием гостеприимных лальчан, знакомство с самобытными традициями, местными диалектами, гастрономическими брендами надолго останутся в памяти, единодушно отметили члены комиссии.
Отметим, что получение статуса будет способствовать привлечению инвестиций, развитию туристического потенциала Лальска, сохранению народных промыслов, культурных традиций, организации новых рабочих мест, повышению качества жизни сельского населения и улучшению имиджа региона в целом.
Фото Ассоциации сельского (аграрного) туризма (Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения)
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