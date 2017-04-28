Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО) 

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Заявка Кировской области успешно прошла первый этап предварительного отбора конкурса на звание «Самая красивая деревня России». 23 января состоялся второй решающий этап - поселок Лальск Лузскогого района посетила комиссия из Москвы для проведения экспертной оценки.

Члены комиссии: президента Ассоциации «Самые красивые деревни России»Александра Мерзлова, представитель Федерации «Самые красивые деревни Мира» Лео Видал-Джинауд и штатный фотограф «Союза фотографов дикой природы» побывали на обзорной экскурсии по поселку, посетили Лальский краеведческий музей и ознакомились с историей основания Лальска и уникальной экспозицией музея.

В Благовещенском храме гости узнали о лальской святой - мученице Нине Кузнецовой и чудесных явлениях в Лальске Николая Чудотворца, а также поклонились святым мощам Божьих угодников.

Члены комиссии высоко оценили туристический потенциал Лальска. Решение о возможности включения Лальска в список «Самых красивых деревень России будет принято в мае, когда эксперт Федерации «Самая красивая деревня Мира» Жак Раган оценит, насколько поселок соответствует международным критериям. В качестве их выступают все самые важные параметры - ландшафт, живописность, экология, культура. Также экспертами будут разработаны рекомендации.

Лальск, мало изменившийся с XIX века, с сохранившейся атмосферой глубокой провинциальности, с его многовековой историей, неповторимой красотой и уникальными памятниками культуры (11 только федерального значения) может по праву рассчитывать на звание самой красивой российской деревни.Радушный прием гостеприимных лальчан, знакомство с самобытными традициями, местными диалектами, гастрономическими брендами надолго останутся в памяти, единодушно отметили члены комиссии.Отметим, что получение статуса будет способствовать привлечению инвестиций, развитию туристического потенциала Лальска, сохранению народных промыслов, культурных традиций, организации новых рабочих мест, повышению качества жизни сельского населения и улучшению имиджа региона в целом.Фото Ассоциации сельского (аграрного) туризма (Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения)