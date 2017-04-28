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Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО)

Сегодня, 11:39 | Просмотров: 167 | Версия для печати
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Заявка Кировской области успешно прошла первый этап предварительного отбора конкурса на звание «Самая красивая деревня России». 23 января состоялся второй решающий этап - поселок Лальск Лузскогого района посетила комиссия из Москвы для проведения экспертной оценки.  
 
Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО) 
 

Лальск, мало изменившийся с XIX века, с сохранившейся атмосферой глубокой провинциальности, с его многовековой историей, неповторимой красотой и уникальными памятниками культуры (11 только федерального значения) может по праву рассчитывать на звание самой красивой российской деревни.
 
Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО) 
 
 
Члены комиссии: президента Ассоциации «Самые красивые деревни России»Александра Мерзлова, представитель Федерации «Самые красивые деревни Мира» Лео Видал-Джинауд и штатный фотограф «Союза фотографов дикой природы» побывали на обзорной экскурсии по поселку, посетили Лальский краеведческий музей и ознакомились с историей основания Лальска и   уникальной экспозицией музея.
 
Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО) 
 

В Благовещенском храме гости узнали о лальской святой - мученице Нине Кузнецовой и чудесных явлениях в Лальске Николая Чудотворца, а также поклонились святым мощам Божьих угодников.
 
Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО) 
 

Радушный прием гостеприимных лальчан, знакомство с самобытными традициями, местными диалектами, гастрономическими брендами надолго останутся в памяти, единодушно отметили члены комиссии.

Члены комиссии высоко оценили туристический потенциал Лальска. Решение о возможности включения Лальска в список «Самых красивых деревень России будет принято в мае, когда эксперт Федерации «Самая красивая деревня Мира» Жак Раган оценит, насколько поселок соответствует международным критериям. В качестве их выступают все самые важные параметры - ландшафт, живописность, экология, культура. Также экспертами будут разработаны рекомендации.
 
Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО) 
 

Отметим, что получение статуса будет способствовать привлечению инвестиций, развитию туристического потенциала Лальска, сохранению народных промыслов, культурных традиций, организации новых рабочих мест, повышению качества жизни сельского населения и улучшению имиджа региона в целом.

Фото Ассоциации сельского (аграрного) туризма (Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения)


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