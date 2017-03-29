В Лянгасово открылся ветеринарный участок
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь будет на ветеринарном участке проводится весь спектр ветеринарных мероприятий, начиная от профилактических, лечебных, хирургических...Здесь квалифицированный персонал будет работать. График работы мы тоже уже такой обсудили с жителями, с владельцами животных, чтобы он был удобным».
Сначала было найдено помещение и проведен необходимый ремонт. Затем закуплено необходимое медицинское оборудование. Общая стоимость проекта составила более 600 тысяч рублей. Первый посетитель ветеринарной станции был совершенно здоров и нуждался только в стрижке когтей.
НАТАЛЬЯ ДОМРАЧЕВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
- Первого пациента клиники как зовут?
- Боня. Раньше мы ездили в Киров, очень далеко. Неудобно. А сейчас два шага и мы здесь. Очень долго ждали открытия.
Возможности ветеринарной станции, разумеется, не ограничены косметическими процедурами. Кабинет подготовлен и оборудован как для диагностики и забора необходимых анализов, так и для операций. Доступной стала и вакцинация от распространенных вирусов.
НИНА ХМЕЛИНИНА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КОГБУ «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»:
«Все желающие пусть приходят. Можем вакцинацию проводить. Против бешенства непосредственно. Самое актуальное у нас на данный момент. Против вирусных заболеваний. Кошек собак. Есть у нас отечественные и импортные вакцины. На любой вкус и кошелек».
Кроме стационарных процедур доктора ветклиники будет проводить и выездные мероприятия, в том числе и в близлежащие населенные пункты.
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