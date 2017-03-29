ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

26 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 55.8288
EURO: 69.6073
Погода в городе Кирове:
ночью:  -11...-9°C
утром:  -14...-12°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Лянгасово открылся ветеринарный участок

Сегодня, 12:11 | Просмотров: 184 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Лянгасово открылся ветеринарный участок. Это событие особой важности для многих жителей поселка и ближних деревень.
 
 
Этого события местные жители ждали много лет. Еще в 2015 году активисты района обращались в городскую администрацию с просьбой открыть ветклинику. Начиная с сегодняшнего дня, большинство медицинских проблем с питомцами можно будет решить, не покидая Лянгасово.

В Лянгасово открылся ветеринарный участокСЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь будет на ветеринарном участке проводится весь спектр ветеринарных мероприятий, начиная от профилактических, лечебных, хирургических...Здесь квалифицированный персонал будет работать. График работы мы тоже уже такой обсудили с жителями, с владельцами животных, чтобы он был удобным».

Сначала было найдено помещение и проведен необходимый ремонт. Затем закуплено необходимое медицинское оборудование. Общая стоимость проекта составила более 600 тысяч рублей. Первый посетитель ветеринарной станции был совершенно здоров и нуждался только в стрижке когтей.

В Лянгасово открылся ветеринарный участокНАТАЛЬЯ ДОМРАЧЕВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
- Первого пациента клиники как зовут?
- Боня. Раньше мы ездили в Киров, очень далеко. Неудобно. А сейчас два шага и мы здесь. Очень долго ждали открытия.

Возможности ветеринарной станции, разумеется, не ограничены косметическими процедурами. Кабинет подготовлен и оборудован как для диагностики и забора необходимых анализов, так и для операций. Доступной стала и вакцинация от распространенных вирусов.

В Лянгасово открылся ветеринарный участокНИНА ХМЕЛИНИНА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КОГБУ «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»:
«Все желающие пусть приходят. Можем вакцинацию проводить. Против бешенства непосредственно. Самое актуальное у нас на данный момент. Против вирусных заболеваний. Кошек собак. Есть у нас отечественные и импортные вакцины. На любой вкус и кошелек».

Кроме стационарных процедур доктора ветклиники будет проводить и выездные мероприятия, в том числе и в близлежащие населенные пункты.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кирове дорожники приступили к расчистке «внетитульных» улиц

12:12 26.01.2018


В Кирове дорожники приступили к расчистке «внетитульных» улиц

Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО)

11:39 26.01.2018


Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО)

В Чистых Прудах предусмотрено строительство детского сада-яслей

16:10 25.01.2018


В Чистых Прудах предусмотрено строительство детского сада-яслей

В Котельниче открыли автомобильную ледовую переправу.

16:06 25.01.2018


В Котельниче открыли автомобильную ледовую переправу.

В Чистых Прудах уже в этом году может начаться строительство школы

16:01 25.01.2018


В Чистых Прудах уже в этом году может начаться строительство школы

В Кирове убирают снег, забывая про тротуары

15:46 25.01.2018


В Кирове убирают снег, забывая про тротуары

В центре Кирова без воды остались 20 жилых домов, 3 детских сада и поликлиника.

13:53 25.01.2018


В центре Кирова без воды остались 20 жилых домов, 3 детских сада и поликлиника.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове проходят отборочные соревнования на Первенство России по фигурному катанию

15:12 26.01.2018


В Кирове проходят отборочные соревнования на Первенство России по фигурному катанию

Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДД

15:10 26.01.2018


Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДД

В Лянгасово открылся ветеринарный участок

12:11 26.01.2018


В Лянгасово открылся ветеринарный участок

Кировские студенты отметили Татьянин день

10:38 26.01.2018


Кировские студенты отметили Татьянин день

Рейд по местам рыбной ловли

10:28 26.01.2018


Рейд по местам рыбной ловли

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Ветеринарный врач выдавал справки без осмотра животных

29.03.2017


Ветеринарный врач выдавал справки без осмотра животных

Вакцинация домашних животных

12.10.2016


Вакцинация домашних животных

Жители Порошино привили домашних питомцев от бешенства

18.09.2017


Жители Порошино привили домашних питомцев от бешенства

На улицах Кирова работает выездной пункт по вакцинации домашних животных

05.07.2016


На улицах Кирова работает выездной пункт по вакцинации домашних животных

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

Киров признан благополучным по бешенству животных

29.07.2016


Киров признан благополучным по бешенству животных

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх