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В Лянгасово открылся ветеринарный участок. Это событие особой важности для многих жителей поселка и ближних деревень.

Этого события местные жители ждали много лет. Еще в 2015 году активисты района обращались в городскую администрацию с просьбой открыть ветклинику. Начиная с сегодняшнего дня, большинство медицинских проблем с питомцами можно будет решить, не покидая Лянгасово.Сначала было найдено помещение и проведен необходимый ремонт. Затем закуплено необходимое медицинское оборудование. Общая стоимость проекта составила более 600 тысяч рублей. Первый посетитель ветеринарной станции был совершенно здоров и нуждался только в стрижке когтей.Возможности ветеринарной станции, разумеется, не ограничены косметическими процедурами. Кабинет подготовлен и оборудован как для диагностики и забора необходимых анализов, так и для операций. Доступной стала и вакцинация от распространенных вирусов.Кроме стационарных процедур доктора ветклиники будет проводить и выездные мероприятия, в том числе и в близлежащие населенные пункты.