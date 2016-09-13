Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДД
Дети на практике продемонстрировали знание правил дорожного движения, ответили на вопросы инспектора ГИБДД. Школьники подготовились к акции заранее, и подошли к делу с энтузиазмом - в руках держали яркие самодельные плакаты, призывающие пешеходов к осторожности на дороге.
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Дети расскажут о таких факторах риска как отвлеченное внимание, кажущаяся безопасность и раздадут пешеходам листовки».
Несколько дней назад в Кирове произошла авария - 12-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина, ребенок получил травмы. Происшествия можно было бы избежать, если исключить факторы риска при переходе улицы.
МИХАИЛ КЛЕЩЁВ:
«К факторам риска относятся наушники - можно не услышать машину, и телефон - можно не увидеть».
Кроме информационных буклетов дети и инспектор ГИБДД раздавали прохожим световозвращающие наклейки на одежду. В темное время суток, на неосвещенной дороге такие наклейки видно в свете фар автомобиля издалека.
- Я вижу, у вас как раз нет, поэтому дарим.
- Спасибо!
- Удачи на дорогах!
С начала этого года на дорогах Кирова произошло 5 аварий с детьми до 16 лет, все они получили травмы. По статистике, аварии с участием школьников чаще всего происходят на пешеходных переходах из-за игнорирования элементарных норм безопасности.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
23.01.2018
Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.
22.01.2018