Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДД

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Кировские школьники покинули класс и отправились к перекрёстку, чтобы на практике узнать, чем может быть опасна дорога.Дети на практике продемонстрировали знание правил дорожного движения, ответили на вопросы инспектора ГИБДД. Школьники подготовились к акции заранее, и подошли к делу с энтузиазмом - в руках держали яркие самодельные плакаты, призывающие пешеходов к осторожности на дороге.Несколько дней назад в Кирове произошла авария - 12-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина, ребенок получил травмы. Происшествия можно было бы избежать, если исключить факторы риска при переходе улицы.Кроме информационных буклетов дети и инспектор ГИБДД раздавали прохожим световозвращающие наклейки на одежду. В темное время суток, на неосвещенной дороге такие наклейки видно в свете фар автомобиля издалека.С начала этого года на дорогах Кирова произошло 5 аварий с детьми до 16 лет, все они получили травмы. По статистике, аварии с участием школьников чаще всего происходят на пешеходных переходах из-за игнорирования элементарных норм безопасности.