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Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДД

Сегодня, 15:10 | Просмотров: 107 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Кировские школьники покинули класс и отправились к перекрёстку, чтобы на практике узнать, чем может быть опасна дорога.

Дети на практике продемонстрировали знание правил дорожного движения, ответили на вопросы инспектора ГИБДД. Школьники подготовились к акции заранее, и подошли к делу с энтузиазмом - в руках держали яркие самодельные плакаты, призывающие пешеходов к осторожности на дороге.

Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДДНАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Дети расскажут о таких факторах риска как отвлеченное внимание, кажущаяся безопасность и раздадут пешеходам листовки».

Несколько дней назад в Кирове произошла авария - 12-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина, ребенок получил травмы. Происшествия можно было бы избежать, если исключить факторы риска при переходе улицы.

Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДДМИХАИЛ КЛЕЩЁВ:
«К факторам риска относятся наушники - можно не услышать машину, и телефон - можно не увидеть».
 
Кроме информационных буклетов дети и инспектор ГИБДД раздавали прохожим световозвращающие наклейки на одежду. В темное время суток, на неосвещенной дороге такие наклейки видно в свете фар автомобиля издалека.

- Я вижу, у вас как раз нет, поэтому дарим.
- Спасибо!
- Удачи на дорогах!

С начала этого года на дорогах Кирова произошло 5 аварий с детьми до 16 лет, все они получили травмы. По статистике, аварии с участием школьников чаще всего происходят на пешеходных переходах из-за игнорирования элементарных норм безопасности.


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