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Новости / Общество

В парке имени Гагарина разломали пианино, установленное общественными активистами.

Сегодня, 11:47 | Просмотров: 521 | Версия для печати
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Пианино в парке Гагарина города Кирова было установлено летом 2017 года активистами общественного движения "Красивый Киров".
 
Первый инструмент общественники разместили в ротонде Александровского сада.
 
Первое пианино стало весьма популярным, и видео музицирующих кировчан регулярно появлялось в соцсетях. А вот второму инструменту повезло меньше. Неизвестные вандалы покушались на него несколько раз.
 
Сначала были сломаны клавиши, потом выломана передняя панель. Ну а сейчас от инструмента остались несколько досок.
 
Из положительных моментов: недавно в парке Гагарина на главной аллее появились дополнительные скамейки. 
 
фото vk.com/stroim_kirov


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