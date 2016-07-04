В парке имени Гагарина разломали пианино, установленное общественными активистами.

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Пианино в парке Гагарина города Кирова было установлено летом 2017 года активистами общественного движения "Красивый Киров".

Первый инструмент общественники разместили в ротонде Александровского сада.

Первое пианино стало весьма популярным, и видео музицирующих кировчан регулярно появлялось в соцсетях. А вот второму инструменту повезло меньше. Неизвестные вандалы покушались на него несколько раз.

Сначала были сломаны клавиши, потом выломана передняя панель. Ну а сейчас от инструмента остались несколько досок.

Из положительных моментов: недавно в парке Гагарина на главной аллее появились дополнительные скамейки.

фото vk.com/stroim_kirov